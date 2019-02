Ein starkes Wachstum der Beitragseinnahmen und hohe Aufwendungen für Schäden prägten beim Versicherungskonzern Provinzial Nord-West das Geschäftsjahr 2018. Wie das Unternehmen am Freitag berichtete, kletterte die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen im vergangenen Jahr vorläufigen Berechnungen zufolge um 3,4 Prozent auf 3,4 Milliarden € .

Der deutsche Markt sei in der Schaden- und Unfall- sowie der Lebensversicherung lediglich um 2,8 Prozent gewachsen, hieß es. „Wir sind in einem dynamischen Marktumfeld nachhaltig und in wichtigen Bereichen teils deutlich über Markt gewachsen“, betonte der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang Breuer .

Kräftiges Plus bei Wohngebäudeversicherung

Um 3,1 Prozent auf 1,95 Milliarden € steigerte die Provinzial die Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung. Vor allem in der Wohngebäude- und der Kraftfahrtversicherung habe es ein kräftiges Plus gegeben, hieß es weiter.

Besonders kräftig wuchs – nach schwierigen Vorjahren – das Neugeschäft in der Lebensversicherung. Der Zuwachs lag hier bei 11,2 Prozent. Allerdings resultierte der Anstieg insbesondere aus einem Plus von 12,6 Prozent bei den Produkten gegen Einmalbeitrag. Bei laufendem Neubeitrag habe das Wachstum nur bei 2,2 Prozent gelegen, berichtete der Konzern.

Strategieprogramm abgeschlossen

Nach drei Jahren schloss die Provinzial Nord-West 2018 ihr Strategieprogramm mit über 50 Projekten ab. „Wir haben schlanke Konzernprozesse mit einer standortübergreifenden digitalen Arbeitsorganisation etabliert“, bilanzierte Breuer. Nun werde ein „Nutzenpotenzial“ von 50 Millionen € pro Jahr realisiert.

Vor allem wegen des Orkantiefs „Friederike“ stiegen die Bruttoschadenaufwendungen der Provinzial um 17 Prozent auf 1,37 Milliarden € .