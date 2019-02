Der Schlackeplatz nördlich des Stadions, wo an Spieltagen Übertragungs- und Rettungswagen stehen, soll befestigt werden, wie Sportamtsleiter Michael Willnath in der Sitzung des Sportausschusses am Donnerstag erklärte. Im Notfall sei es vorgesehen, in diesem Bereich Verletzte zu versorgen. Willnath verwies in diesem Zusammenhang auf schriftliche Mitteilungen des Deutschen Fußball-Bundes und des SC Preußen sowie auf Bitten der Feuerwehr .

Allerdings ist das provisorische Instandsetzen des Platzes, der insbesondere bei Regen große Pfützen aufweist, nicht ohne Weiteres möglich. Weil es sich hier um ein Wasserschutzgebiet handele, so der Sportamtsleiter, werde zunächst ein Bodengutachten in Auftrag gegeben. Die Maßnahme soll dann aus dem Sicherheitspaket bezahlt werden. Willnath geht von einem „finanziell vernünftigen Rahmen“ aus. Schließlich ist es angedacht, im Zuge der Stadion-Sanierung an der Stelle des Schlackeplatzes eine Parkpalette zu errichten.

Ausleuchtung soll verbessert werden

Sportausschuss-Mitglied Hans-Ulrich Suhre (Die Linke) zeigte sich verwundert über das Vorhaben. Er war davon ausgegangen, dass die Erstversorgung auf einem eingezäunten Trainingsplatz auf der anderen Seite des Stadions erfolgen würde, wie er sagte.

Für gut 8000 Euro soll die Ausleuchtung im derzeitigen Gäste-Bereich des Stadions verbessert werden. Dort will die Stadt weitere Beleuchtungskörper installieren, damit Kameras der Polizei besser Bilder liefern. Aus Sicherheitsgründen sei diese Maßnahme zwingend erforderlich, ließ Willnath den Sportausschuss wissen.