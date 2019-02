Stadion-Modernisierung unter Dach und Fach

Großer Tag im Preußen-Stadion – und zwar abseits des Rasens: Am Freitagmittag haben Vertreter der Stadt, des Fußball-Drittligisten Preußen Münster sowie der SC Preußen Münster 06 GmbH & Co. KGaA die Absichtserklärung zur Modernisierung des städtischen Stadions an der Hammer Straße sowie zur Errichtung eines Nachwuchsleistungszentrums unterzeichnet.

Möglich ist an dieser Stelle durch den im vergangenen Jahr verabschiedeten Bebauungsplan für den Sportpark Berg Fidel ein Ausbau des Stadions für bis zu 20.000 Zuschauer. Insgesamt 40 Millionen Euro will die Stadt Münster dafür in den nächsten Jahren bereitstellen, wie es heißt.

Unterschrift im VIP-Bereich

Den sogenannten Letter of Intent unterschrieben im VIP-Bereich der Haupttribüne Oberbürgermeister Markus Lewe, Stadtkämmerer Alfons Reinkemeier und Vertreter des Fußball-Drittligisten SC Preußen Münster, vertreten durch Vereinspräsident Christoph Strässer und Aufsichtsratschef Frank Westermann, sowie die beiden Geschäftsführer der Preußen-Kapitalgesellschaft Bernhard Niewöhner und Malte Metzelder.

In der Erklärung heißt es: „Gemeinsam wollen die Stadt und der SC Preußen Münster das Stadion zu einer modernen und den aktuellen Anforderungen gerecht werdenden Spielstätte für hochklassigen Fußball weiterentwickeln und um ein dringend benötigtes Nachwuchsleistungszentrum ergänzen.“

Nutzungskonzept wird entwickelt

Die strategische Steuerung des Projektes werde unter der Leitung des Oberbürgermeisters durch eine regelmäßig tagende Vorstandskonferenz vorgenommen, die aus dem Vertretern des SCP sowie den fachlich beteiligten Beigeordneten der Stadt Münster besteht.

Unter anderem gilt es in den nächsten Schritten ein Modell zur entgeltlichen Überlassung des Stadions und der Nebenanlagen unter Beachtung der EU-Beihilfekonformität sowie ein Nutzungskonzept für das Stadion zu entwickeln.