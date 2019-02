Oberstaatsanwalt Gerald Rübsam betonte am Freitag gegenüber unserer Zeitung: „Deshalb dauert das Verfahren so lange.“ Seit über drei Jahren wird in dieser Sache bereits ermittelt.

Es gibt aktuell 17 Beschuldigte. Der Ex-Chef der Sparda-Bank soll luxuriöse private Partys, den Besuch von Wagner-Opern in Bayreuth und Vieles mehr aus dem Etat des Geldhauses finanziert haben.