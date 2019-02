Ein unbekannter Radfahrer verursachte bereits am Mittwochabend um 21.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße und flüchtete anschließend. Der Mann war nach Zeugenaussagen in Höhe des Kinos mit schnellem Tempo auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Vor ihm fuhren zwei Frauen auf Fahrrädern in gleicher Richtung. Der Radfahrer klingelte und wollte überholen. Auf Grund der Glätte konnten die Radfahrerinnen jedoch nicht zur Seite ausweichen, der Radfahrer ignorierte dies und überholte dennoch.

59-Jährige schwer verletzt

Dabei streifte er die 59-jährige Frau, diese kam zu Fall und wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die dahinter fahrende 34-jährige Radfahrerin musste bremsen und fiel auch zu Boden. Sie wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Radfahrer stieg kurz ab und fuhr dann weiter. Eingesetzte Rettungskräfte brachten die 59-Jährige in ein Krankenhaus.

Beschreibung des Unbekannten

Der Unbekannte ist laut Polizeibericht etwa 35 Jahre alt und blond. Er trug eine graue Wollmütze und hatte einen schwarzen Sportbeutel mit weißer Aufschrift dabei. Er war vermutlich auf einem schwarzen Hollandrad unterwegs. Hinweise an die Polizei unter 0251 2750.