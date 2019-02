Es geht weiter mit dem Hafenfest. Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet es 2019 zum 18. Mal statt. Das teilte das Organisationsteam des Vereins MS Hafen am Freitag mit.

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni heißt es „Bühne frei“ für die traditionsreiche Veranstaltung, die nicht nur von Münsteranern geschätzt wird, sondern auch das Umland anlockt, um das Hafenflair der westfälischen Metropole zu genießen. Auf drei Bühnen, auf dem Wasser und an vielen Ständen soll es Unterhaltung und Informationen für Groß und Klein geben. Dafür will der Vorstand mit Birgit Breuing (Vorsitzende), Detlef von Rüden, Renate Bratz-Nigmann und Hennes Wegmann sorgen. Besonders freuen sich die Hafenfest-Organisatoren, dass trotz der Absage 2018 viele der langjährigen Kooperationspartner wieder mit von der Partie seien.

Facelifting fürs Fest

Neu ist 2019 der Standort, denn das Hafenfest hat auf der Südseite des Stadthafens eine neue Heimat gefunden. Einerseits sei dies eine Herausforderung, andererseits aber auch eine Chance, dem Hafenfest ein neues Facelifting zu verpassen, betonen die Veranstalter. Denn die Ausstellerflächen am Mittelhafen seien großzügiger als am Hafenweg.

Wie bei den vorherigen Festen ist es den Organisatoren wichtig, Angebote für Familien mit Kindern in den Mittelpunkt zu stellen. Während Antenne Münster am Samstag das Programm auf der Hauptbühne am Hafenplatz gestaltet, präsentiert der Hot Jazz Club auf einer weiteren Bühne Blues, Soul, Jazz. Die Rock-Bühne unterhält mit rockigen und poppigen Klängen.

Lageplan für das Hafenfest 2019 Foto: pd

Das historische Dampfschiff Nixe vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe bietet Rundfahrten an. Angeboten werde zudem kulinarische Vielfalt in fester und flüssiger Form. Zusätzlich werden Infostände rund um Verbraucherfragen und Dienstleistungen das Fest bunt und abwechslungsreich gestalten.