Schuhhaus Zumnorde ist das Geschäft des Jahres

Auszeichnung für das Schuhhaus Zumnorde : In der Kategorie „Fashion“ (Mode) hat das münsterische Unternehmen jetzt den „Store of the year“-Award des HDE Handelsverbandes Deutschland erhalten. Damit werden jedes Jahr herausragende, innovative Storekonzepte ausgezeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. Die Neupositionierung der nominierten Häuser dürfe dabei nicht länger als ein Jahr zurückliegen.

Zumnorde, dessen Stammhaus sich seit 1911 am Prinzipalmarkt 34 befindet, hat in Deutschland mehr als 25 Geschäfte in 1-A-Lagen. Thomas Zumnorde, einer der drei Geschäftsführer und Gesicht der fünften Familiengeneration, nahm den Preis im Rahmen des 15. Deutschen Handelsimmobilienkongresses in Berlin entgegen. Er freut sich über die Auszeichnung, die bisher noch kein Modeunternehmen bekommen habe.

Lobende Worte der Jury

Die Jury lobte die Modernisierung des Schuhhauses. „Die kosmopolitische Grandezza des Interiors sowie die neue Raum- und Sortimentsgestaltung haben deutsche Fachmedien mit Begeisterung aufgenommen“, heißt es. Der Store erfülle die Anforderungen einer digital geprägten Generation und sei damit nach vorne gerichtet – auf einer Gesamtgeschäftsfläche von 2500 Quadratmetern und drei Etagen. „Die Räumlichkeiten bestechen durch neue Klarheit, sind aber dennoch detailverliebt und traditionsbewusst – sie vereinen in sich digitale Modernität.“

Mit dem in 2017 zum besten Online-Shop Europas ausgezeichneten Web-Store ist Zumnorde nach eigenen Angaben zum wichtigen Player im deutschen Online-Schuhbusiness avanciert.