Dafür absolvierten die Pflegenden in den letzten sechs bis acht Monaten knapp 1000 Unterrichtsstunden, berichtet das UKM in einer Pressemitteilung. Diese Herausforderungen und den weiten Weg nach Deutschland nehmen die ausländischen Fachkräfte aufgrund fehlender Arbeitsplätze in ihrer Heimat in Kauf.

Das seit 2012 geltende Gesetz auf Anerkennung ermöglicht es den Pflegenden, nach der Teilnahme an den Anpassungslehrgängen hier in Deutschland in ihrem erlernten Beruf arbeiten zu können. „Wir bieten den ausländischen Kolleginnen und Kollegen eine berufliche Perspektive“, erklärt Eugenie Rottmann, Integrationsfachkraft am UKM. „Mit der Anerkennung ist der Grundstein für ihre berufliche Zukunft in Deutschland gelegt. In vielen Fällen folgt nach erfolgreicher Prüfung die Familie aus dem Ausland.“

Ein neues Leben in Münster

Möglich gemacht hätten die gelungene Integration der ausländischen Pflegekräfte unter anderem die pflegerischen Mentoren auf den jeweiligen Stationen, die immer mit Rat und Tat zur Seite standen, heißt es weiter.

Sinnbildlich für die Inte­gration ausländischer Fachkräfte steht die Geschichte von Luca Scampoli, Gesundheits- und Krankenpfleger am UKM. Der Italiener arbeitet auf der interdisziplinären Station 7 am UKM. Er habe sich mit seiner Frau und der ersten Tochter gut in Münster eingelebt, berichtet das UKM weiter. Anfang Januar wurde nun seine zweite Tochter Daphne am UKM geboren. „Es ist ein großes Glück, dass ich mir hier in Münster mit meiner kleinen Familie ein neues Leben aufbauen kann. Darauf bin ich stolz“, freut sich Luca Scampoli.