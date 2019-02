In Münster gibt es 130 Eine-Welt-Initiativen – und 120 Migrantenselbstorganisationen. Die Berührungspunkte halten sich jedoch aktuell in Grenzen. „Es gibt nur wenig Vernetzung“, berichten Sandra Rischer und Susanne Rietkötter vom Amt für Bürger- und Ratsservice.

Das soll sich in Zukunft ändern. Ein Schritt auf dem Weg zu mehr Zusammenarbeit wurde am Donnerstagabend im Rathausfestsaal gemacht. Mehr als 50 Vertreter von Organisationen und Initiativen aus beiden Bereichen nahmen am „Vernetzungstreffen Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene“ statt. Eingeladen hatte neben dem Integrationsrat und dem Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit die Servicestelle „Kommunen in der Einen Welt“ (SKEW).

Akteure sollen vernetzt werden

„Migranten-Organisationen sind häufig auf lokaler Ebene aktiv – damit werden die Chancen auf eine Zusammenarbeit zwischen Kommunalverwaltungen, Migranten-Organisationen und Eine-Welt-Akteuren erhöht“, betonte Maren Renner von der SKEW. Sie plädierte für eine stärkere Einbindung von Menschen internationaler Herkunft in die kommunale Entwicklungspolitik – und eine stärkere Vernetzung der Akteure.

Dr. Medard Kabanda aus Münster und Kevin Matuke aus Dortmund, beide vom SKEW ausgebildet, begleiten im Rahmen eines Projektes seit Frühjahr 2018 die Vernetzung der Bereiche Eine Welt und Migration. Das Projekt läuft in Kürze aus, Rischer und Rietkötter rechnen aber damit, dass Folgemittel beantragt werden. Schließlich soll die Vernetzung nicht auf halbem Weg stecken bleiben. „Einer der nächsten Schritte wird sein, dem Prozess eine Struktur geben“, sagt Rischer. Von heute auf morgen werde das nicht gehen, „das wird ein längerer Prozess“, glaubt sie.