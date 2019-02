Auf zu neuen Welten und Märkten

Elisa Goß, Sarah Uphoff und Niklas Heisterkamp sind am Samstagmorgen garantiert nicht die einzigen, die sich genau überlegen, was sie an diesem Tag anziehen sollen. Für den Mittag ist Schnee angesagt, seit Tagen ist das Wetter misslich. Doch bei den beiden 20-jährigen Auszubildenden und dem 25-jährigen Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bunds geht es nicht um dicke Jacken und warme Schuhe. Heisterkamp, der in Schapdetten wohnt, trägt an diesem Mittag in der Stadthalle Hiltrup ein Sanitäterdress mit Patronengurt, Goß kommt als Yona, Prinzessin der Morgendämmerung und Sarah Uphoff als Magierin der Nacht.

Wenn Menschen so herumlaufen und dabei nicht schräg, sondern interessiert angeschaut werden, dann ist entweder Karneval oder Comic- und Mangaconvention in Münsters Süden. Sammler treffen dort auf Verkäufer, Cosplay-Begeisterte auf Zeichner. Und irgendwie haben alle ihr ganz eigenes Faible. Oliver Mensing aus Epe zum Beispiel. „Nein“, sagt er, mit Comics habe er nichts am Hut. Er sammele lediglich Mangas – genau genommen also japanische Comics. Mehr als 200 der meist quietschbunten Hefte habe er zu Hause verrät der junge Mann, der an diesem Tag vor allem mit Zeichnern ins Gespräch kommen möchte.

Comic und Mangaconvention in der Stadthalle Hiltrup 1/47 Comic und Mangaconvention in der Stadthalle Hiltrup Foto: Matthias Ahlke

Die zeigen in Hiltrup ganz verschiedene Werke. Isabel Zimbal etwa malt fantasievolle Aquarell-Porträts. Nur ein paar Meter weiter sitzt Cartoonist Hans Harleman – „der Bierdeckelkönig“, so sagt er. Vor vielen Jahren bat jemand den sympathischen Niederländer, eigentlich Heizungsberater, in einer Kneipe in Amsterdam ihn mal auf einen Bierdeckel zu malen. „So fing alles an“, erzählt Harleman schmunzelnd. Heute malt er jeden Tag prominente, aber auch ganz eigene Comic-Figuren auf Bierdeckel. Für nur fünf Euro sind seine Kunstwerke zu haben. Häufig für den guten Zweck. „Das ist – wie sagt man – Passion“, sagt Harleman mit einem breiten Grinsen.

Jörg Hartmanns neues Projekt

Das Zeichnen im Blut hat bekanntermaßen auch Jörg Hartmann aus Münster. Der Wilsberg-Zeichner hatte am Vorabend Comicschaffende in sein Atelier eingeladen. „Bei mir hat die Messe schon etwas früher angefangen. Es war ein toller Abend bis in die Puppen“, sagt Hartmann während auf seinem Platz gerade Töchterchen Leni einen Hund zeichnet. Ganz offensichtlich hat das Talent des Herrn Papa geerbt. Während auf dem Tisch davor die Wilsberg-Comics liegen, erzählt Hartmann von einem neuen Projekt, das gerade in die entscheidende Phase gehe. Inhaltlich dürfe er zwar nicht viel verraten, mit dem historischen Stoff, der sowohl in Europa als auch in Amerika spielt, würde der Münsteraner aber gerne den Sprung auf den internationalen Markt schaffen. Die Voraussetzungen sind gut, denn Autor und Agent sind dort bereits unterwegs.