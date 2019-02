Närrische Mädels in Partylaune

Böse Geister-Chefmoderator Ralf „Eppi“ Ebbing ist um kurz vor Mitternacht nach fünf Stunden Programm zum Start der After-Show-Party im „Jovel“ mit sich und der närrischen Damenwelt zufrieden: „Alles richtig gemacht. Die Location stimmt, und die Mädels können mit Begeisterung feiern, Münster erlebt seine schönsten Geisterstunden!“

Von Anfang an Stimmung pur bei 350 närrischen Frauen, die zum Auftakt der 23. Damensitzung der KG Böse Geister gleich ihren „italienischen Liebling“ feiern. Prinz Leo Squillace hüpft auf die Bühne und muss natürlich drei Lieder singen. Das Narrenoberhaupt genießt die Partystimmung und verabschiedet sich mit einem dreifachen „Belissimo“ von den originell kostümierten „Feierbiestern“.

Im Non-Stop-Programm gibt es kaum eine Atempause für Eppi und seine charmante Assistentin Laura Kortmann von den Geister-Damen. Die Kölsch-Rock-Formation „Veedel for 12“ bringt Brings, Höhner, Kasalla und Queen teils eigen komponiert zu Gehör und trifft damit die rheinisch-westfälische Partylaune auf den Punkt. Die musikalische Achterbahnfahrt unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ ist auch für den Kölner Veedel-Frontmann Dominik Kalt erst einmal eine Fahrt ins Ungewisse: „Wir haben noch nie in Münster gespielt, aber hier ist die Stimmung mindestens so gut wie bei uns im Rheinland.“ Das kann wenig später „Kölschkracher“ Swen Kasztan locker bestätigen. Der Musiker mit dem Markenzeichen Lederhose und weiß-rot-kariertem Hemd kennt die jecken Geisterdamen von vielen Münster-Gastspielen und bringt auch diesmal wieder mit seiner „Quetsch“ Begeisterung in die zum jecken Ballsaal umdekorierte Discohalle. Kasz­tan: „Gänsehaut pur, in Münster passt alles!“

Das Highlight des Abends kommt aus den eigenen Reihen. Trainiert von Marie-Charlotte Dehne, Silke Neth und Anita Heitmann, präsentiert sich ein flotter Mix aus Elferrat und Damengeistern originell kostümiert als „Reha-Gruppe Atemlos“ mit einer perfekten Tanzshow. Comedy-Größe Lisa Feller trifft den Nerv der Damen ebenso wie die „Fantastic Company Band“, das Tanzcorps Rot-Weiß Bechem und zu später Stunde die „Fauth Dance-Gentlemen“.