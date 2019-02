Bücher- und Kramermarkt im Tierheim: Zum ersten Mal in diesem Jahr verwandelte sich am Samstag das Tierheim an der Dingstiege in eine bunte Zeltstadt.

Auf der Büchermeile fanden die Besucher mehr als 20 000 Bücher – von alt bis neu, antiquarische Werke ebenso wie Kinderbücher und Paperbacks. Hier war für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Krammarkt – ebenfalls für diesen Termin frisch bestückt – bot alles, was das Herz begehrt: Kristall, Glas, Porzellan, Schallplatten, CDs und DVDs, Bilder, Kitschiges und Plüsch, Schmuck und Elektroartikel.

Um das Sortiment attraktiv zu gestalten, sind die Mitarbeiter des Tierheims auf Bücher- und Trödelspenden angewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Märkte, die an jedem ersten Samstag im Monat stattfinden, werden von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern gestaltet. Der Gewinn dieses Marktes kommt dem Tierheim zugute. Alles, was zum Verkauf stand, wurde von tierfreundlichen Bürgern gespendet.