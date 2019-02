Zwei Tierheime ringen um ein Erbe

Beim Geld hört der Spaß auf – erst recht, wenn es um den Tierschutz geht. Mitunter wird im Zweifelsfall sogar die Justiz bemüht, um zu klären, welches Tierheim Geld bekommt. Es gibt nämlich zwei Tierheime in Münster . . .

Vor Kurzem hat das Amtsgericht Warendorf in einem strittigen Fall einen „Feststellungsbeschluss“ getroffen, wie dessen Direktor Ralf Kruse auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Das dem Vernehmen nach stattliche Erbe einer im vergangenen Jahr verstorbenen Frau aus Telgte steht demnach dem „Tierheim Münster“ des „Tierschutzvereins Münster und Umgegend e.V.“ an der Dingstiege zu. Die „Tierfreunde Münster“, die als eingetragener Tierschutzverein an der Kötterstraße in Handorf „Das andere Tierheim“ betreiben, gehen leer aus.

Testament von 1996

Warum war das strittig? „Das hat der Testamentsvollstrecker auf den Weg gebracht“, meint Doris Hoffe vom Tierheim Dingstiege. Das Testament sei 1996 geschrieben worden, als das Tierheim Kötterstraße noch gar nicht existierte. Der Testamentsvollstrecker hingegen habe beide derzeit bestehenden Tierheime bedenken wollen.

Tatsächlich sei nach dem Austausch mit dem Testamentsvollstrecker der Versuch unternommen worden, zumindest eine anteilige Auszahlung geltend zu machen, berichtet Klaudia Ma­leska von den Tierfreunden. Ohne öffentliche Unterstützung könne man es sich nicht leisten, eine „noch so geringe Chance auf Finanzierung ungenutzt verstreichen“ zu lassen. Man habe argumentiert, die Erblasserin habe ganz allgemein „den Tierschutz“ unterstützen wollen, nicht eine bestimmte Institution.

Zeitpunkt der Abfassung ist entscheidend

Doris Hoffe berichtet hingegen, dass im Testament ganz ausdrücklich vom „Tierheim Münster“ die Rede war: „Man meint uns auch damit.“ Das Gericht habe nach eingehender Prüfung nun bestätigt, dass der Zeitpunkt der Abfassung entscheidend sei.

Beide Seiten betonen allerdings, dass Auseinandersetzungen dieser Art vermeidbar wären, wenn die Verfasser von Testamenten die Erbnehmer zweifelsfrei benennen würden – am besten mit vollständigem Namen und Adresse.

Verwechslungen kommen vor

Derlei Zuwendungen seien zwar nicht sehr häufig, aber „wir werden schon mal bedacht“, sagt Doris Hoffe. Klaudia Maleska berichtet, dass es gelegentlich auch bei kleineren Zuwendungen zu Verwechslungen komme.

Zuletzt hatten beide Tierheime 2014 um einen Nachlass gestritten.