Schülerinnen, Schüler und Abiturienten haben Fernweh. Sie wollen Länder und Kulturen erleben und etwas für ihre Sprachkenntnisse tun. Das Ziel ist zumeist der Klassiker: ein „High School“-Aufenthalt in den USA. Es gibt viele weitere Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Völkerverständigung, die am Samstag (9. Februar) zwischen 10 und 16 Uhr eine Messe im Pascal-Gymnasium, Uppenkamp­stiege 17, anbietet.

Mit der Umstellung auf die 13-jährige Schulzeit (G9) wird das Auslandsjahr einfacher machbar, heißt es weiter. In der achten und neunten Klasse wachse das Interesse am Auslandsjahr. Schüler und Abiturienten könnten heute in rund 50 Ländern Erfahrungen sammeln. Oft beginnt demnach die Suche mit der Frage, wann der Auslandsaufenthalt in die Schullaufbahn passt. Wichtig sei auch die Festlegung der Sprache, die man im Ausland lernen will. Aktuell ist nach den USA vor allem Kanada begehrt. Neben den englischsprachigen Ländern lohne ein Blick auf Südamerika, Asien und Europa, heißt es weiter. Hier kann man eine „ausgefallene“ Sprache lernen und oft viel Geld sparen. Die nächste Frage betrifft laut Stiftung die Auswahl des Anbieters. Die Austausch-Organisationen haben wichtige Aufgaben, von der Beratung im Vorfeld über die Organisation der Reise bis zur Betreuung vor Ort.

Wer 2019 ins Ausland will, sollte jetzt mit der Vorbereitung starten, damit die Zeit für eine fundierte Entscheidung reicht. Aber: Wo bekommt man verlässliche Informationen und einen guten Vergleich der Angebote? In jedem Falle sollte man persönlich mit mehreren seriösen Anbietern sprechen. Dafür gibt es die Schüleraustausch-Messen der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Völkerverständigung.

Am Samstag (9. Februar) findet in Münster die Messe statt. Diese umfasst eine Ausstellung der Anbieter sowie Erfahrungsberichte und Vorträge von Fachleuten. Die Stiftung gibt Tipps zu Stipendien und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist frei.