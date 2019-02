Ein schmales Oberlippenbärtchen, weißes Hemd, schwarzer Anzug. Filme wie „Der Pate“ und Kriminalromane haben das Bild der Mafia in der Gesellschaft geprägt. Für Journalistin und Buchautorin Petra Reski ist die Mafia in Deutschland aber keine Fiktion, sondern Realität: „Es gibt Clans in 60 deutschen Städten.“ Am Freitagabend sprach die in Venedig lebende Journalistin im Paul-Gerhardt Haus an der Friedrichstraße über das Problem der Mafia in Deutschland.

„360 Restaurants sind in der Hand der kalabrischen Mafia“, erklärte Reski. Auch in Münster lebten Organisationsmitglieder. Vor allem durch Geldwäsche bei Bauaufträgen und den erzwungenen Verkauf überteuerter Waren an lokale italienische Restaurants würden sie ihr Geld verdienen.

Und das meist ungestört: „Als Mafioso lacht man über den ruhigen Schlaf der Bürger.“ Gerade in Deutschland seien Geschäfte für die italienische Verbrecherorganisation sehr einfach, denn hier sei die reine Zugehörigkeit zur Mafia straffrei, so Petra Reski.

Die Journalistin las aus ihrem Kriminalroman „Bei aller Liebe“, der sich mit dem Thema auf fiktive Weise auseinandersetzt. Sie lässt in Romanen Recherchen aus BKA-Ergebnissen und Haftbefehle einfließen. Bei ihren Sachbüchern über die Mafia mussten Buchpassagen geschwärzt werden, die darin erwähnten Personen hatten erfolgreich gegen Reski geklagt.

Deswegen will sie mit den Romanen „die Leser auf anderem Wege informieren“. Da tragen auch nicht alle Mafiamitglieder Oberlippenbärtchen, schwarzen Anzug und weißes Hemd.