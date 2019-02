Neue Ampeltechnik am Albersloher Weg

Münster -

Akustische Signale am Ampeln für blinde Menschen sind nicht nur etwas für Innenstädte. Auch die Oberfinanzdirektion und die Agentur für Arbeit haben bei der Stadt „Bedarf angemeldet“ – für die Ampel am Albersloher Weg in Höhe des Martin-Luther-King-Wegs.