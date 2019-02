Die Katze aus dem Sack

Die Sputnikhalle war voll, das Publikum in Feierlaune. Beste Voraussetzungen für Jaya the Cat also. Und die Wahl-Amsterdamer mit US-Migrationshintergrund lieferten am Samstag mit ihrer Version des Drunk Reggae so richtig ab.

Die rauchige Stimme von Sänger Geoff Lagadec verleiht dem Auftritt einen rockigen Touch. Mit dem Mix aus stampfenden Rhythmen und Gitarren bringen Jaya the Cat, die sich Mitte der 1990er-Jahre in Boston gegründet haben, ihre Fans auf Hochtouren. Bei den Songs „Hello Hangover“ und „Amsterdam“ singt und tanzt die Masse ausgelassen mit.

Jaya the Cat in der Sputnikhalle 1/32 Jaya the Cat und der Support Disco Halt sorgten in der Sputnikhalle für rockigen Reggae-Abend Foto: Christian Wischer

Nach sechzig Minuten verlangen die Fans lautstark nach Zugaben – und werden erhört. Gelungenes Set, für das die münsterische Reggae-Band „Disco Halt“ zuvor den Grundstein gelegt hat. Die achtköpfige Band sorgte mit ihren abwechslungsreichen Songs für gute Stimmung. Mit Gesang, Bass- und E-Gitarre, sowie Schlagzeug, zwei Saxophonen, einer Trompete und Keyboard brachten sie das Publikum schon früh am Abend in Fahrt. Bei „Smoke“ und „Golden Gate“ entlockten die Lokalmatadoren den Feiernden vor der Bühne kollektives Mitsingen. Nach vierzig starken Minuten machten sie das Platz für die Katz.