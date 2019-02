Münster -

Als Radiomoderator nimmt er schon seit vielen Jahren kein Blatt vor den Mund. Allein: In gewisser Weise laufen seine Gags ins Leere – zumindest für ihn persönlich. Denn was wie genau in der Hörerschaft aufgenommen wird, bekommt der Moderator nicht mit. Also geht „Der Storb“ jetzt auf die Bühne – am Sonntag (10. Februar) auch im Skaters Palace in Münster.