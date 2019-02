Stadt will 47 Hektar in Hiltrup kaufen

Schon lange ist die Rede davon, dass die Stadt Münster zur Beseitigung der Wohnungsnot den berühmten „großen Schluck aus der Pulle“ benötige und ein richtig großes Baugebiet ausweisen solle. Dieser „große Schluck“ zeichnet sich jetzt ab. Doch nicht die Steinfurter Straße, wo das Ratsbündnis aus CDU und Grünen gern 53 Hektar Bauland entwickeln möchte, steht auf der Tagesordnung.

Nein, die Expansion zeichnet sich für einen Stadtteil ab, der ohnehin schon sehr groß ist: Hiltrup, genauer gesagt Hiltrup-Ost. Nach Informationen unserer Zeitung will die Stadt Münster in Kürze eine 47 Hektar große Fläche nördlich des Osttors erwerben. Zum Vergleich: Die York-Kaserne in Gremmendorf, über die seit Jahren diskutiert wird, ist 50 Hektar groß.

Entscheidung steht bevor

Eine Entscheidung für Hiltrup steht dem Vernehmen nach unmittelbar bevor, der Vertrag sei ausverhandelt, heißt es, offizielle Stellungnahmen indes gibt es aber nicht.

Das neue Quartier, das sich an das Areal des Sportvereines TuS Hiltrup anschließt, geht in Richtung Osten fast bis zum Albersloher Weg. Die perspektivisch zu überplanende Fläche wird aktuell landwirtschaftlich genutzt.

Auf diesem Gelände in Münsters Süden könnte Bauland entstehen. Foto: Oliver Werner

Rund 1400 Wohnungen sind möglich

Sämtliche Planungen für das Mega-Projekt Osttor stecken noch in den Anfängen. In dem neuen Quartier liegt eine 21 Hektar große, zusammenhängende Fläche, die für den Wohnungsbau entwickelt werden könnte. Darüber hinaus stehen rund acht Hektar zur Verfügung, die als Erweiterungsfläche für den benachbarten Sportpark, aber auch für Wohnen genutzt werden könnten.

Nach einer groben Schätzung dürften rund 25 Hektar Bauland am Ende dabei rausspringen. Multipliziert man diese Zahl mit dem Faktor für die städtebauliche Dichte, die bei „normalen Baugebieten“ jetzt bei 55 Wohneinheiten je Hektar liegen, so könnten am Osttor rund 1400 Wohnungen entstehen.

Kaum Fortschritt an der Steinfurter Straße

Zu Grundstückspaket gehören ferner, wie zu hören ist, Waldflächen, Wege und sowie Flächen, die später als so genannte Ausgleichsflächen dienen sollen. Zum Hintergrund: Werden im Zuge neuer Baumaßnahmen Flächen versiegelt, muss es Kompensation geben. Üblicherweise werden dann landwirtschaftlich genutzte Flächen naturnah begrünt.

Während in Hiltrup der Durchbruch bevorsteht, gehen die Verhandlungen für das Areal zwischen Steinfurter Straße und Wasserweg nur schleppend voran.

Neben den beiden Kasernen sind als große Projekte aktuell Albachten und Handorf in der Pipeline.