Zwei Unbekannte griffen am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr einen 15-Jährigen an der Von-Holte-Straße an. Der Münsteraner war auf dem Weg zur Schule, als die Täter ihm entgegen kamen und Geld forderten. Nachdem der Jugendliche ihnen sagte, er habe kein Geld dabei, schlugen die Unbekannten ihm nacheinander ins Gesicht. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Hamsens Busch. Erst später erstattete der Münsteraner Anzeige. Die Täter sind beide zirka 15 bis 16 Jahre alt, sprechen Deutsch ohne Akzent und haben ein südländisches Aussehen. Einer der Jugendlichen ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine sportliche Figur. Der andere Täter ist etwa 1,75 Meter groß, trug eine goldene Kette mit einem Kreuzanhänger und ein schwarzes Adidas-Cape. Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 2750 entgegen.