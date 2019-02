Wie die Feuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, hatten Passanten am Mittag zunächst eine auf der Wasseroberfläche schwimmende Jacke und dann einen leblosen Körper gesichtet. Darauf rückten Taucher der Feuerwehr zum Kreativkai aus, die die Leiche aus dem Kanal bargen.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Gegen 14 Uhr bestätigte eine Polizeisprecherin, dass es sich bei dem Toten „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ um den seit 13. Januar vermissten Julius F. handele. Knapp eine Stunde später dann die Gewissheit: Der „zweifelsfrei Identifizierte“, so die Polizei in einer Mitteilung, sei in das Rechtsmedizinische Institut der Universitätsklinik Münster gebracht worden.

Hinweise auf eine Gewalttat konnten bislang nicht erlangt werden. Mithilfe einer Obduktion sollen nun die genauen Todesumstände ermittelt werden. Der 20-jährige Münsteraner hatte nach einer Feier am Albersloher Weg den Heimweg angetreten, kam jedoch nie zu Hause an.