Auch in Münster schließen sich Pflegerinnen und Pfleger sowie an einer Verbesserung der Pflegesituation interessierte Menschen zusammen. Jüngst trafen sich knapp 20 Personen im Odak an der Wolbecker Straße zum ersten Pflegestammtisch.

„Wir wollen aus dem Stammtisch idealerweise ein Pflegebündnis entwickeln“, erklärt Mino Andriotis , einer der Initiatoren der Veranstaltung. Er zeigte sich mit dem Zuspruch beim ersten Treffen zufrieden, zumal nicht nur einige Pfleger, sondern auch Interessenvertreter aus Medizin und Politik erschienen waren.

„Wer als Pfleger tätig ist, muss ein sozialer Mensch sein“, stellte eine Mitarbeiterin einer münsterischen Klinik fest. Eine andere Teilnehmerin ergänzte: „In der aktuellen Situation für die in der Pflege Beschäftigten sei es allerdings schwierig bis nahezu unmöglich, die ethischen Grundsätze im Beruf auch umsetzen zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Bei der extremen Arbeitsbelastung bleibe wenig Freiraum, um sich zu organisieren, aber auch, um an regelmäßigen Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Sport teilnehmen zu können. All dies vor dem Hintergrund, dass – auch in Münster – überall Planstellen nicht besetzt werden könnten, da es an Interessenten fehle.

Ein Pfleger ist kommunalpolitisch in städtischen Gremien eingebunden. Seiner Forderung, dass mehr Pflegende den Gewerkschaften beitreten sollten, wurde zwar nicht widersprochen. Es wurde aber deutlich gemacht, dass eine Vernetzung über die Gewerkschaften hinaus erforderlich sei. Gotwin Elges vom Einladungskreis betonte: „Gewerkschaften sind sicherlich nicht die alleinige Lösung. Die Betroffenen und die Pflegenden müssen auch zusammenkommen können.“

Der nächste Pflegestammtisch findet am Sonntag (24. Februar) um 15 Uhr erneut im Odak statt.