Alessandros langer Weg in ein normales Leben

Alessandro Höpp­ner kann es kaum abwarten, bei Blau-Weiß Aasee wieder im Tor seiner Mannschaft zu stehen. Doch ein paar Monate muss er sich noch gedulden. Noch sitzt der 14-Jährige im Rollstuhl, seine letzte Operation liegt erst wenige Wochen zurück.

Alessandro kam 2004 mit Achondroplasie auf die Welt, Kleinwüchsigkeit, Folge eines Gen-Defekts. Ärzte prognostizierten, dass er höchstens 1,47 Meter groß wird. Die Eltern wollten das nicht hinnehmen: Mit zweieinhalb Jahren wurde Alessandro an der Uniklinik Münster (UKM) zum ersten Mal operiert, nie zuvor war eine Bein- und Armverlängerung an einem so jungen Patienten vorgenommen worden.

„Wir hatten uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, erinnert sich seine Mutter Nicola Höppner . „Aber für uns stand fest, dass wir ihm das alltägliche Leben erleichtern wollten. Treppensteigen, beim Einkaufen ans oberste Regal kommen, Fahrrad- und Autofahren.“

Einer Operation folgt die nächste

Der behandelnde Arzt, Prof. Dr. Robert Rödl, stellte in Aussicht, dass Alessandro bei erfolgreichen Operationen bis zu 1,67 Meter groß werden könnte. 2007 fand die erste Knochenverlängerung statt, 2008 die zweite, 2009 die dritte. Auf Oberschenkel und Unterschenkel folgten 2011 die Oberarme – und im Oktober 2018 noch einmal die Oberschenkel.

Während Beine und Arme bei den ersten Eingriffen gebrochen und danach mechanisch gestreckt wurden, wurde Alessandro 2018 ein Nagel eingesetzt, der von außen durch einen Magneten in die Länge gezogen wird. „Jeden Tag 14 Minuten“, sagt seine Mutter.

Sämtliche Operationen verliefen so, wie sie verlaufen sollten. Bis zu 1,72 Meter Körpergröße hat Prof. Rödl zuletzt in Aussicht gestellt, „wir rechnen mal mit 1,70 Meter“, sagt Nicola Höppner. Also einer ganz normalen Durchschnittsgröße.

Auch die Proportionen müssen stimmen

Die Entscheidung zur letzten Operation traf Alessandro ganz alleine. „Ich habe mich viel informiert, war davor total nervös und habe ganze Nächte nicht geschlafen“, erinnert er sich. Am Ende stand für ihn fest: „Ich will es machen.“ Nicht nur, um noch ein paar Zentimeter zu gewinnen – sondern auch, damit die Proportionen zwischen Armen und Beinen sowie dem restlichen Körper stimmen.

Sechs Tage war Alessandro in der Klinik. Nach den Herbstferien durfte er bereits wieder zur Schule – im Rollstuhl. „Ich bin früher oft gehänselt worden wegen meiner Größe“, erzählt der 14-Jährige.

Heute seien Hänseleien kein Thema mehr, „die Erich-Klausener-Realschule geht sehr gut mit solchen Situationen um“, sagt Nicola Höppner. „Endlich geschafft“, sagt Alessandro und lächelt. Weitere Operationen werde es nicht geben, der Weg in ein ganz normales Leben ohne Einschränkungen ist nun endlich frei.

Laufen lernen und dann ins Tor

Im April wird er den Rollstuhl wohl einmotten können. Danach muss er wieder das Laufen lernen, wie nach jeder Operation. „Anschließend will ich so schnell wie möglich wieder im Tor stehen.“

Seit 2008 hatte immer wieder „Stern TV“ über das Schicksal von Alessandro berichtet, zuletzt vor wenigen Wochen. „Mein erster Gedanke war: Mein Gott, was haben wir alles durchgemacht“, sagt Nicola Höppner.

Alessandro schaut lieber nach vorne: „Ich konnte in den vergangenen Jahren vielleicht nicht so die Welt entdecken wie andere. Aber das meiste werde ich ja erst noch erleben.“