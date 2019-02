Ob in Gremmendorf, Gievenbeck, Roxel oder Kinderhaus – zahlreiche Schuhgeschäfte in Münster haben in den letzten Jahren aufgegeben. Nur Franz-Josef Hülck blieb bis heute standhaft. Die Entwicklungen im Handel und die Krankheit von Ehefrau Ute Hülck führten jetzt zu seinem Entschluss, sein Geschäft an der Warendorfer Straße aufzugeben.

Nach 162 Jahren in Familienhand zieht Franz-Josef Hülck demnächst mit 78 Jahren den Schlussstrich. Eigentlich fühle er sich noch fit, aber die Entwicklungen im Handel hätten zu dem Schritt beigetragen, sagt der Kaufmann.

In vierter Generation

Franz-Josef Hülck führt den Betrieb seit dem Jahr 1976 in vierter Generation. Der Urgroßvater gründete eine Schuhmacherei im Jahr 1857 in Dülmen.

1934 zog die Familie nach Münster. Ferdinand Hülck, Sohn des Firmengründers, richtete eine Schuhmacherei am Theater ein. Sohn Franz Hülck übernahm das Geschäft, zog damit an den Hohenzollernring und später an die Warendorfer Straße.

Die Schuhmode, sagt Franz-Josef Hülck, sei einem ständigen Wandel unterworfen. Personal zu finden, sei schwieriger geworden.

Online-Handel bringt Einschnitt

Aber die Entwicklungen im Online-Handel empfindet der 78-Jährige als einschneidenden Wandel. Auch seine Kundschaft werde älter. Neben dem Verkauf legte Franz-Josef Hülck immer großen Wert auf seinen Werkstattbetrieb.