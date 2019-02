Münster wächst, CO²-Ausstoß sinkt

Auf den ersten Blick wirkt diese Entwicklung paradox: Obwohl Münster in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist, ist der CO²-Ausstoß zurückgegangen. Die Stadt macht dafür in ihrer jetzt vorgelegten Energie- und Klimabilanz „jahrzehntelange, intensive Klimaschutzbemühungen“ verantwortlich. Dies ändert freilich nichts daran, dass in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch eine Menge zu tun sein wird, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen.

Zu den Details. Der gesamte CO²-Ausstoß in Münster ging von 2,5 Millionen Tonnen im Jahr 1990 auf 1,9 Millionen Tonnen im Jahr 2017 zurück. Das entspricht einer Reduzierung um 23 Prozent. Mit Blick auf das Wachstum der Stadt fällt der Rückgang des CO²-Ausstoßes pro Einwohner mit 32 Prozent noch deutlicher aus.

Rückgang der Emissionen bei Strom und Fernwärme

Und das, obwohl die Einwohnerzahl zwischen 1990 und 2017 um zwölf Prozent gestiegen ist und die Wohnfläche – bei 16 000 neuen Gebäuden – sogar um 44 Prozent zugenommen hat.

Die Stadt führt diese Entwicklung auf einen Rückgang des Wärmeverbrauchs und einen Rückgang der Emissionen bei Strom und Fernwärme zurück. Dieser wiederum sei dem Neubau des effizienten Gas- und Dampfturbinenkraftwerks (GuD) der Stadtwerke und dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdanken.

Die Emissionen werden in dem Bericht nach den Anwendungsbereichen Wärme, Strom und Verkehr unterschieden. Im Bereich Wärme nahmen die Emissionen in den vergangenen 27 Jahren um 33 Prozent ab – dank GuD-Kraftwerk, vermehrtem Einsatz von Blockheizkraftwerken sowie Gebäudesanierungen und höheren Standards bei Neubauten.

Auch bei den CO²-Emissionen im Strombereich ist laut Stadt ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen – um 16 Prozent seit 1990. Einerseits sei dies auf eine Sättigung bei der Geräteausstattung zurückzuführen, andererseits auf EU-Vorgaben zur Geräteeffizienz sowie auf den Anstieg der Strompreise.

Belastung durch Verkehr zurückgegangen

Schließlich der Verkehr: 2017 wurden auf Münsters Straßen 484 000 Tonnen des Treibhausgases CO² ausgestoßen – 1990 waren es noch 579 000 Tonnen. Das entspricht einem Rückgang um 16 Prozent. Im Stadtverkehr nahm der Anteil des motorisierten Individualverkehrs seit 1990 deutlich ab, der Anteil des Öffentlichen Personennahverkehrs nahm deutlich zu. Anders beim Pendlerverkehr: Hier legte der motorisierte Individualverkehr zu, der Öffentliche Personennahverkehr stagnierte. Unterm Strich veränderte sich die gesamte Kfz-Fahrleistung in den 27 Jahren laut Stadt nicht (1,7 Millionen Kilometer pro Jahr) – obwohl die Pkw-Dichte pro 1000 Einwohner von 368 auf 456 Fahrzeuge anstieg. Zum Vergleich: Bundesweit kommen auf 1000 Einwohner 555 Fahrzeuge.

Klimaschutzziel wird vermutlich verfehlt

Der „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ benennt als Ziel, dass Münster bis 2020 den CO²-Ausstoß gegenüber 1997 um 40 Prozent reduziert – und den Anteil erneuerbarer Energien auf 20 Prozent erhöht. Das Klimaschutzziel von 40 Prozent CO²-Reduzierung wird nach Einschätzung der Stadt 2020 nur knapp verfehlt. Das nächste Ziel – 95 Prozent weniger CO² gegenüber 1990 bis 2050 – erfordere jedoch eine „deutliche Intensivierung der bisherigen Aktivitäten“, von Reduzierung des Verkehrsaufkommens über mehr Altbausanierungen bis hin zum Ausbau erneuerbarer Energien. Deren Anteil am gesamten Energieumsatz lag 2017 bei 5,5 Prozent – und war damit noch weit vom angestrebten Ziel (20 Prozent bis 2020) entfernt.