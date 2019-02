Im Bälle-Paradies für Bauern

Yvonne Menker aus Gescher schlendert an dem Stand von Holger Vissmann vorbei. Der Händler aus Dreierwalde bei Rheine hat sich aufs Klauenmanagement spezialisiert. Pediküre für Kühe. Nebenan gibt es Biofilter („Innovation Lösungen für eine saubere Umwelt“) und Trommelhacker, die Bäume in wenigen Sekunden und eindrucksvoll auf Bildschirmen so groß wie ein Küchentisch präsentiert zerhäckseln. Die Agrar Unternehmertage in der Halle Münsterland sind so etwas wie das Bälleparadies für Bauern.

Aber auch Informationsbörse und Kollegentreff. Yvonne Menker und ihr Mann treffen ihre Futterlieferanten und Landmaschinenhersteller, von dem sie ihre Trecker kaufen. „Mit etwas Glück trifft man hier auch alte Bekannte“, sagt sie. Und mal was anderes als den Hof sehe man während des Ausflugs auch. Zum Beispiel Experten, die sich am Donnerstag beim „Forum Milch der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen “ äußern. Es soll Milchbauern zeigen, wie sie sich auf zukünftige Herausforderungen einstellen können. Oder Fachleute, die Fragen der digitalen Landwirtschaft zu beantworten suchen, denn „ohne Smartphone in der Tasche und Tablet im Traktor geht heute nichts mehr“, wie die Veranstalter der Messe erklären. Und natürlich: Trecker.

Oliver Temmen ist Düngerexperte: Er sagt: "Wir verwenden Material für Dünger, das sonst vernichtet worden wäre." Foto: Wilfried Gerharz

Pellets in allen Formen und Farben sind für viele Experten Basis für eine zukünftige Strom- und Wärmeproduktion. Foto: Wilfried Gerharz

Nuckelhilfe für Kälber. Foto: Wilfried Gerharz

Holger Vissmann verkauft technische Hilfsmittel, mit denen Kühen die Klauen geschnitten werden können. Pediküre für Kühe also. Foto: Wilfried Gerharz

Pellets in allen Formen und Farben sind für viele Experten Basis für eine zukünftige Strom- und Wärmeproduktion. Foto: Wilfried Gerharz

Mit einem Verteiler wie diesem wird Gülle auf Feldern verteilt. Foto: Wilfried Gerharz

Yvonne Menker aus Gescher besucht die Messe, um Kollegen zu treffen und zu hören, was es Neues gibt. Foto: Wilfried Gerharz

Oliver Temmen steht vor seinem Stand und wartet auf Gäste. Gerade ist keiner da. „Die kommen und gehen in Schüben“, sagt er. Sein Unternehmen aus der Grafschaft Bentheim hat sich auf Dünger spezialisiert und ist damit nicht nur in Deutschland, sondern auch Frankreich und Polen unterwegs. Die „anbauspezifische Düngung“, also die punktgenaue Verteilung von Dünger an den Stellen, wo er auch gebraucht wird, ist für ihn ein Thema der Zukunft. Und weil dafür modernste Navi-Technik nötig ist, liefert sein Arbeitgeber auch gleich Geräte und Fachleute, die den Dünger richtig verteilen.

Die Agrar Unternehmertage finden seit 1997 alle zwei Jahre in Münster statt. Im Mittelpunkt stehen neben den Ausstellungen40 Fachforen, Workshops und Vorträge. Dabei kann es um echte Insider-Themen gehen wie „Somatische Zellzahl - ein Tool der Rohmilchvergütung“ oder Zitzendippmittel. Oder auch um Themen, die außerhalb von Bauernhöfen von Bedeutung sind. Etwa die Frage, wie die Afrikanische Schweinepest zu bekämpfen ist. Das ist an diesem Mittwoch (6. Februar) einer der prägenden Programmpunkte.

Zum Thema Die Messe läuft noch bis zum 8. Februar. Geöffnet täglich von 13 bis 22 Uhr in der Halle Münsterland. ...