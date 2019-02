Robert Habeck beim Neujahrsempfang der Grünen in Münster

Schon kurz vor 19 Uhr ist der Andrang groß, 600 Gäste wollen rein in die zwei fein mit grünen Fahnen geschmückten Säle. Denn der Gast des Abends heißt Robert Habeck . Seitdem der ehemalige Umweltminister von Kiel nach Berlin gewechselt ist, erfreuen sich die Grünen eines politischen Höhenflugs, der sie vielleicht selbst überrascht.

Redet lieber von Chancen als von Risiken

Habeck, seit einigen Wochen und zwei peinlichen Pannen offline, enttäuscht seine Partei an diesem Abend nicht. Lässig in Jeans, dunklem Hemd und braunen Lederschuhen gekleidet, steht er für Interviews, kurze Gespräche zur Verfügung, hört zu, auch wenn der Blick manchmal ins Leere läuft. „Ich bin ja nur Dienstleister“, gibt er sich bescheiden. Der wievielte Termin an diesem Tag? „Der fünfte, wenn man die Berliner Gespräche mitzählt“, sagt er ruhig und in unüberhörbarem norddeutschen Ton. Deutlich über 20 Neujahrsempfänge dürfte er wohl schon absolviert haben, doch ihm macht es immer noch Spaß. „Ist doch schön, so viele neue Menschen kennenzulernen, sei es in den Innenstädten oder auf dem Bauernhof.“ Habecks Stärke? Er gibt sich lässig, ohne Allüren, redet lieber von den Chancen, die Veränderungen mit sich bringen, als von den Risiken. „Wir müssen den Menschen die Angst vor dem Neuen nehmen, ihnen Perspektiven geben.“

Neu gewonnene Zeit

Habeck hat in seinem Auftritt, seinen Reden nichts mit dem schlecht gelaunten Joschka Fischer oder dem auf Verbot fixierten Johannes Remmel gemein. Europa? Darf man nicht den Populisten überlassen. Der Brexit? Ein Rückfall in dunkle Zeiten. Münster? Eine freundliche Stadt, die irgendwie norddeutsch ist. Seine Musik? „Ich bin ein Kind der Neunziger Jahre, da war Oasis stark.“ Wie nutzt er die freie Zeit, die er durch seinen Ausstieg bei Twitter und Facebook gewonnen hat? Er lacht, wird dann ernst. „Ich habe auf der Reise von Berlin nach Münster erst gearbeitet, und die Fahrt von Hamm nach Münster mich echt eingearbeitet in die Geschichte und die Lage hier im Münsterland. Das war ein Gewinn.“

Was Habeck von Kramp-Karrenbauer hält

Zurück zur Politik. Der Grüne glaubt nicht an ein vorschnelles Auseinanderbrechen der Koalition, trotz aller Probleme zwischen Union und SPD. „Die reißen sich zusammen und arbeiten jetzt, obwohl sie nicht zur Ruhe kommen.“ Und was kommt dann, spätestens 2021 für die Grünen, die in Umfragen sehr gut liegen? Ein Superminister Habeck in einer Regierung Kramp-Karrenbauer? Da wird er zum Schluss richtig ärgerlich. „Es geht mir auf den Keks, wie die neue Vorsitzende der CDU in alter Manier ökologische Notwendigkeiten gegen scheinbare wirtschaftliche Interessen ausspielt.“