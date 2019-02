Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW hat entschieden, die Immobilie des ehemaligen Finanzamtes an der Münzstraße nicht als Wohnhaus für Studierende zur Verfügung zu stellen. Der AStA der Universität, der sich unter anderem dafür stark gemacht hatte, erhielt ein entsprechendes Schreiben des BLB. Begründet wird die Ablehnung mit Eigenbedarf. Wie berichtet, hatte die Universität – eine Landesbehörde – für die Hälfte des Raums im Gebäude für die Ansiedlung von zwei Prüfungsämtern Interesse angemeldet.. Die andere Hälfte soll dem Vernehmen nach vom Landgericht Münster bezogen werden. Uni-Kanzler Matthias Schwarte hatte bereits in der vergangenen Woche im Senat berichtet, die Universität habe einen Vorvertrag mit dem BLB für die Anmietung der Immobilie abgeschlossen .

Der AStA der Uni Münster kritisiert diese Entscheidung scharf. „Die Wohnsituation der Studierenden zwingt den AStA weiterhin für die Umnutzung dieser Immobilie einzustehen“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Studierendenwerk Münster hatte ebenfalls Interesse angemeldet und die Bereitschaft erklärt, die rund 100 an der Münzstraße möglichen Wohnplätze an der Münzstraße anzubieten. Für AStA-Wohn-Referent Luca Horoba ist die Entscheidung völlig unverständlich: „Gerade erst im Januar haben CDU und FDP einen Landtagsantrag eingebracht, nachdem Landesimmobilien in nachgefragten Hochschulstädten vorrangig für studentischen Wohnraum zur Verfügung stehen sollen“, wundert sich Horaba über die jetzige Entscheidung. Der AStA will sich so schnell nicht geschlagen geben: Nun sollen die Landtagsabgeordneten eingeschaltet werden.