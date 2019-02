Grünanlage am Hansaplatz

Münster -

Zwei Blindgänger könnten die weiteren Arbeiten der Stadtwerke an der Fernwärmeleitung auf dem Hansaring verzögern. Um den Verdacht am Hansaplatz/Hansaring/Wolbecker Straße zu bestätigen oder auszuräumen, wird in der kommenden Woche eine Spezialfirma den Standort untersuchen, betont eine Sprecherin der Stadtwerke.