Schon jetzt setzt die Stadt bei der Vergabe ihrer Baugrundstücke auf den digitalen schnellen Weg: Von der Bewerbung bis zum Zuschlag kommt das Verfahren nahezu ohne Papier aus, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. In einem nächsten Schritt möchte die Verwaltung das Prozedere weiter verschlanken. Der Rat wird in seiner Sitzung am 13. Februar über die neuen Richtlinien für die Vergabe städtischer Einfamilienhaus-Grundstücke entscheiden.

Finanzcheck wird abgespeckt

Um insbesondere Familien die Chance auf bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum in Münster zu geben, vergibt die Stadt ihren Baugrund nach sozialen und finanziellen Kriterien. Bisher prüfte die Verwaltung in einem zeitintensiven Verfahren die jeweiligen Einkommensverhältnisse. Mehrmaliges Nachfordern von Unterlagen und Nachweisen war keine Seltenheit. Dieser Finanzcheck bleibt auch Teil des Verfahrens, konzentriert sich aber künftig nur noch auf die Einkommensverhältnisse der letzten zwölf Monate vor dem jeweiligen Stichtag.

Gemeinsam mit dem Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung hat das städtische Immobilienmanagement die Richtlinien verschlankt. Antragstellende sehen jetzt klarer, welche Unterlagen im Bewerbungsverfahren unverzichtbar sind. Die Stadt wiederum erhofft sich Entlastung. Die Zahl der Interessenten sei in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Für ein Grundstück in den drei Baugebieten Amelsbüren, Hiltrup und Markweg hatten sich demnach im Vorjahr gut 1000 Familien beworben.

Viele Familien interessieren sich für aktuelle Bau-Projekte

Fast 900 Familien interessieren sich aktuell für das Bauen in „Wolbeck-Nord“ (25 Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften) und „Mecklenbeck-Weseler Schwarzer Kamp“ (42 Grundstücke für Reihenhäuser).

Potenzielle Häuslebauer können sich für marktreife städtische Grundstücke auf Interessenlisten setzen lassen. Sobald die eigentliche Bewerbungsphase beginnt, werden sie via E-Mail informiert und können dann – ebenso online – ins Bewerbungsverfahren einsteigen.