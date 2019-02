Radfahrer melden 376 Problemstellen

Münster feiert sich gerne als „Fahrrad-Hauptstadt“. Doch wird die Realität diesem Anspruch auch gerecht? Das wollten die Grünen herausfinden. Auf der Internet-Seite www.leezenstadt.de baten sie die Münsteraner, Störungen im Radwegenetz zu melden.

Wo es aus Fahrradfahrer-Sicht hakt

Mit Erfolg: Innerhalb von nur wenigen Monaten wurden 376 Stellen benannt, an denen es aus Sicht der Fahrradfahrer hakt. Weitere 17 411 User signalisierten bei einem Voting ihre Zustimmung. Das Wort „Fahrradhauptstadt“ möchte Jule Heinz-Fischer , Sprecherin der Grünen Jugend Münster, nun noch weniger gerne in den Mund nehmen als vor der Leezenstadt-Kampagne: „Münster hat sich viel zu lange auf diesem Titel ausgeruht.“ Die Infrastruktur müsse deutlich verbessert werden, fordert Grünen-Ratsherr Carsten Peters .

Vor wenigen Tagen ist der Fahrradmelder erst einmal offline gegangen, damit die Grünen die Ergebnisse auswerten können. Einen dicken Aktenordner mit sämtlichen 376 gemeldeten Stellen übergaben sie am Mittwoch an Michael Milde von der städtischen Verkehrsplanung. Der begrüßte die Kampagne als „tolle Aktion“. Milde versprach, dass die Verwaltung jene Stellen, die beim Voting die meisten Stimmen erhielten, anschauen, bewerten und danach – so weit möglich – abarbeiten werde.

Platz 1: Die Goldstraße

Auf Platz 1 landete bei der Umfrage die Goldstraße. Die ist eigentlich als „Fahrradstraße“ deklariert, werde allerdings immer wieder von geparkten Pkw blockiert. 299 Personen bewerteten die Lösung dieses Problems als besonders wichtig.

284 User schlossen sich der Einschätzung an, dass die Kante zwischen Geh- und Radweg an der „Goldenen Brücke“ über die Aa eine große Gefahr darstelle. 280 stimmten dafür, die Einfahrten in den Ludgerikreisel anzugehen – viele Pkw-Fahrer würden hier die Radspur nutzen. Weiter gemeldet wurden Radwege, die aus Sicht der Radler zu schmal sind, fehlende Fahrradstellplätze (zum Beispiel am Bült) und stark beschädigte Radwege, die offenbar schon lange nicht mehr saniert wurden.

„Die Reaktion auf unsere Kampagne war großartig“, freut sich Albert Wenzel von der Grünen-Jugend. Er geht davon aus, dass die Seite schon bald wieder online gehen wird, damit die Radverkehrsteilnehmer weitere problematische Stellen melden können.

Grüne: Verwaltung in der Pflicht, Probleme abzuarbeiten

Die Grünen sehen nun die Verwaltung in der Pflicht, die gemeldeten Problembereiche abzuarbeiten – sofern dies möglich ist. Und zwar zügig. „Das darf nicht erst in zehn Jahren passieren, das muss schnell gehen“, fordert Peters. „Verbesserungen im Radverkehr bedeuten Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer“, ist Heinz-Fischer überzeugt.