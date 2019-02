Grünen-Vorsitzender Robert Habeck in Münster

Am Morgen nach dem Neujahrempfang der hiesigen Grünen , für den Robert Habeck nach Münster gekommen ist, schlendert der 49-jährige Bundesvorsitzende der Partei über den Wochenmarkt. Es ist einer der Termine, wie ihn Politiker gerne absolvieren. Hier ein werbewirksames Foto, dort ein aufgesetztes Lächeln. Man kennt das.

Nur – Robert Habeck lächelt nicht. „Sagen Sie einfach, wie Sie es brauchen“, sagt er den Fotografen unaufgeregt. Ein werbewirksames Foto gibt es schließlich eher zufällig, weil die beiden Marktverkäuferinnen Heike Laudehr und Silke Richter sich vor ihrem Obststand einfach mit aufs Foto stellen und die Situation dadurch zusätzlich auflockern.

Fragerunde im Floyd

Für Habeck geht es danach in die Floyd Coffee Lounge. Vornehmlich junge Laute haben dort Platz genommen, wo überhaupt noch Platz ist. Habeck beantwortet die Fragen an ihn souverän, auch weil er gerne konkret nachfragt: „Um hier nicht zu labern, wie es sicher jeder Politiker könnte.“

Robert Habeck besucht den Wochenmarkt von Münster

Weniger Einzelinteressen, mehr gesellschaftliche Logik

Habecks Verehrung begründet sich darauf, dass er im Politikbetrieb als untypisch wahrgenommen wird. Wieso, das zeigt schließlich eine Frage, die eigentlich eine Steilvorlage für Politiker ist. Wieso man denn als junger Start-up-Gründer lieber Grüne statt der FDP wählen solle, will jemand wissen. „Ich bin an diesem Punkt kein guter Parteivorsitzender. Jeder muss selber entscheiden, wen er wählt. Und auch die FDP braucht Stimmen.“ Habeck hat die Lacher auf seiner Seite, bleibt aber ernst. Aus seiner Sicht gehe es weniger um Einzelinteressen, als um eine gesellschaftliche Logik. Das macht Eindruck.

Unverhoffter Auftritt für 700. Mitglied

Am Abend zuvor erlebt Stefanie Mannefeld einen ebenso unverhofften wie spektakulären Auftritt. Als 700. Mitglied der Grünen in Münster, wird sie auf die Bühne geholt und vom Bundesvorsitzenden höchstpersönlich begrüßt. Mannefeld erzählt, dass sie sich lange geziert habe, in eine Partei einzutreten. Trump und der Brexit hätten schließlich den Ausschlag gegeben. Für diesen Mut gibt es verbale Streicheleinheiten vom Chef. „Politik stellt einen Weltbezug her“, verkündet Habeck, derweil Stefanie Mannefeld strahlend einen Strauß Blumen in den Händen hält.

Habeck: Ohne Wende drohen Klima-Kriege und gewaltige Flüchtlingsströme

Eine halbe Stunde lang spricht Habeck im komplett gefüllten Schlossgarten-Café. Wegen der Enge im großen Saal wird die Rede sogar in den Nachbarraum übertragen. Leidenschaftlich fordert der Redner mehr Klimaschutz ein, denn ohne eine Wende drohen nach seiner Ansicht „Klima-Kriege“ und gewaltige Flüchtlingsströme.

Es sind markige Sprüche, mit denen Habeck Applaus einheimst. Sprüche wie: „Die Politik sollte sich mit den Großen anlegen, nicht mit den Kleinen“.