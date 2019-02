Das LWL-Museum für Kunst und Kultur empfängt anlässlich des Langen Freitags (8. Februar) die Besucher von 10 bis 24 Uhr und bietet so „ein außergewöhnliches Kunsterlebnis in Münsters Innenstadt“, wie es in einer Ankündigung heißt.

Den Programmauftakt am macht um 14 Uhr Eline van Dijk mit ihrer Kuratorinnenführung zu einer Truhe der Renaissance. Im Anschluss an das halbstündige Gespräch können alle Interessierten an der Epochen-Tour „Moderne“ teilnehmen.

Am späten Nachmittag und Abend werden gleich sechs einstündige Rundgänge durch die Ausstellung „ Bauhaus und Amerika“ angeboten. Zu diesen gehört auch ein Rundgang in englischer Sprache um 21 Uhr. Einblicke in die Sammlungsausstellung erhalten die Besucherinnen um 20.30 Uhr: Während des 60-minütigen Rundgangs werden wichtige Werke verschiedener Epochen und Stile aufgesucht und besprochen.

Unter dem Titel „Soziale Plastik“ sind von 18.30 bis 19.30 Uhr zwei Künstler Gegenstand einer umfassenden Betrachtung: Joseph Beuys und Koki Tanaka . Beide eint der Gedanke, Kunst als Gemeinschaftsprodukt zu verstehen. Beuys’ und Tanakas Werke zielen besonders auf das demokratische Zusammenleben ab und bilden „Orte der Kommunikation“.

Schließlich ermöglichen zwei weitere Formate Einblicke in das Museum: Um 19 Uhr findet die 45-minütige Tour „Im Bücherregal – Blick hinter die Kulissen“ statt. Dabei geht es in die geschlossenen Magazine der Museumsbibliothek, wo historische und wertvolle Bücher spannende Erkenntnisse liefern. Interessierte können von 19.30 bis 20.30 Uhr zudem bei „Stimmt’s?“, der witzigen Führung durch die Sammlung, raten und spekulieren.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, kostenfreie Teilnahmetickets für die Führungen sind je 30 Minuten vor Beginn an der Museumskasse erhältlich.