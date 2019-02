„Der ,Kleckser‘ macht mehr als die Verwaltung“

„Gefühlt macht der unbekannte ,Kleckser‘ mit seinen Asphaltbrücken mehr für den Komfort der Radwege als die Stadt Münster“, meint Facebook-User Thomas Lazy. „Ich bin aus dem Ruhrgebiet nach Münster zum Studieren gezogen und habe mich auf die ,Fahrradhauptstadt‘ gefreut“, schreibt User Nils Holub . „Mittlerweile sind die Radwege (...) schlechter als in meiner Heimat.“

Radfahrer beklagen Schäden

„Viele Radwege sind in einem katastrophalen Zustand. Bestes Beispiel ist der Radweg an der Wolbecker Straße zwischen Mondstraße und Umgehung“, so Ben Wöhlermann. „Der Radweg am Albersloher Weg stadteinwärts muss schon länger als 40 Jahre nicht mehr saniert worden sein“, meint Thor Wernerssøn. „Ganz schlimm war die Strecke zwischen Mondstraße und Laerer Landweg. Habe mir da am Rad einen Schaden von rund 200 Euro eingefahren“, schreibt Sebastian Möllers. Lina Berger merkt an: „Die Radwege sind zu eng, hat man mal ein Rad mit Hänger vor sich, hat man kaum eine Chance zu überholen.“

„ Oft genutzte Fahrrad-Einfallsrouten haben Passagen, die praktisch kaum zu befahren sind. Oft genutzte Fahrrad-Einfallsrouten haben Passagen, die praktisch kaum zu befahren sind. “ Birigit Hagenhoff

Nach Einschätzung von Patrick Berg „sind die Radwege abgenutzt und sehr hügelig, sodass man jedes mal einen Schlag in den Rücken bekommt.“ Lastenrad-Fahrer Nikolai Wystrchowski schreibt: „Ein sicheres Überholen und vor allem Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist viel zu häufig nicht möglich.“ „Fahrradwege mit kleinteiliger Pflasterung sind nicht mehr zeitgemäß. Einen Fahrkomfort hat man nur auf geteerten Radwegen“, schreibt Birgit Hagenhoff. Und sie betont weiter: „Oft genutzte Fahrrad-Einfallsrouten haben Passagen, die praktisch kaum zu befahren sind.“