Im Zusammenhang mit der Erfassung kritischer Stellen im Radwegenetz der Stadt Münster sieht auch die Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster Defizite. „Waren die Dimensionen vor 20 Jahren vielleicht mal auskömmlich, so ist die Infrastruktur nicht mit dem massiv gestiegenen Radverkehrsaufkommen mitgewachsen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Hauptproblem: „Die Wege sind zu schmal.“ Die meisten Maße entsprächen nicht den Mindestbreiten der Straßenverkehrsordnung und der Verwaltungsvorschriften. Geschweige denn denen der ERA (Empfehlung für Radverkehrsanlagen), zu deren Einhaltung sich die Stadt Münster eigentlich verpflichtet habe. Sicheres Überholen und Fahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten seien häufig unmöglich. Mit Lastenrädern oder Kinderanhängern werde es noch schwieriger. Die Wege seien in einem desolaten Zustand.

Im Rahmen des Aufrufs unserer Zeitung, weitere Knackpunkte zu nennen, schlägt auch Leser Jürgen Nonhoff in diese Kerbe. Im Vergleich zu niederländischen Städten seien die Radwege in Münster zu schmal, beispielsweise an der Hüfferstraße. Lob spricht er allerdings für das zügige Räumen der Radwege nach Schneefällen durch die Stadt aus.

Leser Jochen Lissel nennt als Beispiele für zu schmale Radwege die Hammer Straße, die Wolbecker und die Warendorfer Straße. Eine dünne Aufschotterung mit Split würde nach Meinung von Leser Ulrich Niehüser Besserung für den Kanalradweg im Bereich der Firma Lignum bedeuten. Derzeit bildeten sich nach Regenfällen kleine Seen.