Barbara saß in der Aula der Hildegardisschule am Donnerstagmittag neben ihrem Mann in der ersten Reihe – und für sie war es kein Problem, dass ihr Ehemann über Jahrzehnte auch einer anderen eng verbunden war. Gut 30 Jahre war Karl Köster , Lehrer für Physik und Mathematik, der „Hilde“, so der Kosename des bischöflichen Kollegs, treu, davon elf als Schulleiter.

Nun hat Karl Köster das Ruhestandsalter erreicht – und der Abschied fällt dem Kollegium schwer, wie Kösters Stellvertreterin Vera Brox bei der Feier nach dem Abschiedsgottesdienst in der Martinikirche erklärte. Karl Köster kam 1988 an die Hildegardisschule an der Neubrückenstraße, und nach zwei Jahren sorgte er dafür, dass das Kolleg, das seinen Schwerpunkt in der Ausbildung in sozialen Berufen hat, einen Zweig für das Berufliche Gymnasium einrichtete. Eine weitere Herzensangelegenheit des Schulleiters war die Inklusion. Zur Kooperation mit der Papst-Johannes-Schule des Bistums in Kinderhaus kam vor einigen Jahren auch die Zusammenarbeit mit dem inklusiv unterrichtenden Schillergymnasium im Kreuzviertel hinzu.

Der Leiter der Hauptabteilung Schule und Erziehung des Bistums Münster, Dr. William Middendorf , nimmt ebenfalls schweren Herzens Abschied vom HildegardisSchulleiter, der an dem Kolleg „vorbildliche soziale Projekte angestoßen und christliche Werte und Haltungen vermittelt“ habe. Mit dem Medieneinsatz im Unterricht bilde die Hildegardisschule eine „digitale Avantgarde“, so Middendorf.

Beate Schwingenheuer, Dezernentin der Bezirksregierung, stellte Karl Köster ein Spitzenzeugnis aus. Ihre Charakterisierung des scheidenenden Pädagogen lautet: „Ruhig, dezent, beharrlich und konsequent“.

Zuschreibungen, die auch Stichworte waren für Lothar Weichel, der im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiter der Berufskollegs im Bistum und im Wechselsprechgesang mit vier weiteren Kollegen mit seiner „Alliteration vom Werden und Wirken des Karl Köster“ die Aula zu Lachstürmen hinriss. Wenn Karl Köster mitspielt, darf Weichel demnächst einmal an Kösters Faible für Oldtimer teilhaben. „Wir haben dein Auto für den Prolog der Münsterland-Classics angemeldet“, tat Weichel kund, der dann gern als Beifahrer dabei wäre. Zum Hintergrund: Köster fährt einen eleganten Mercedes-Oldtimer, eine „Pagode“. Dafür hat er jetzt mehr Zeit.