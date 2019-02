Parkprobleme an den „Yorkhöfen“

Autos auf dem Gehweg, ein Transporter auf dem Radweg, wenig Platz für Radfahrer und Fußgänger – so stellt sich die Verkehrssituation am Neubauprojekt „Yorkhöfe“ im Bereich Steinfurter Straße, York-Ring und Gasselstiege zuweilen dar. Vor allem für Nichtmotorisierte bedeutet dies, auf engem Raum auszuweichen.

Bei aller Freude über 190 neue Wohnungen und eine neue Kindertagesstätte in Münster führt der Umstand auch zu Unmut: Wagen von Baufirmen, Anlieferern und Mietern verursachen teils enge Passier-Situationen.

„Die Wege stehen zu. Immer wieder. Wo soll man lang?“, fragt etwa Anwohnerin Josephine Dallach , die der Redaktion ihre Perspektive als Fußgängerin mit Hund schilderte. „Zum Beispiel wurde ein Anhänger auf dem Gehweg entladen und ein Pick-up davorgestellt. Wir mussten über den Radweg. Manchmal müssen wir oder andere Leute über die Straße gehen.“

Ein Ortstermin bestätigt diesen Eindruck. Allerdings hat das „Wildparken“ nach der intensivsten Bauzeit offenbar abgenommen. Der Bauherr, die städtische Gesellschaft Wohn- und Stadtbau, erklärte vor Ort, dass sie die Parksituation nicht gänzlich steuern könne. „Gut zwei Jahre Bauzeit für ein Projekt dieser Größenordnung ist eine Herausforderung. Man kann stolz auf das Ergebnis sein“, betont Walter Hinkenbrandt, Projektleiter der „Yorkhöfe“. Das Park-Problem sei bekannt: „Wir weisen die Firmen, die hier beauftragt sind, immer wieder darauf hin.“ Aber: Nicht in jedem Fall seien diese selbst vor Ort, teils würden Subunternehmer beauftragt. Und: Für Fuß- und Radwege sei man eigentlich nicht zuständig. Trotzdem, sagt der Projektleiter: „Wir nehmen die Verkehrssicherheit sehr ernst.“ In der intensivsten Bauphase sei für die Anlieferung von schwerem Baumaterial eine „Sondernutzungszone“ an der Steinfurter Straße eingerichtet worden.

Wer rund um den Komplex zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist und kein zukünftiger Mieter ist, hat offenbar eine andere Sicht auf die Großbaustelle. Dallach schrieb an das Ordnungsamt: „Dass mich gerade nicht ein Lkw erwischt hat oder ein anderer tragischer Unfall verursacht wurde, war nur dem Glück zu verdanken.“ Gemeint war die Gasselstiege. Ein anderes Mal habe sich ein Radfahrer bedrängt gefühlt und sei beinahe gestürzt. Der Abstellplatz für die Bagger der Landschaftsgärtner wurde immerhin umzäunt.

Dass die Situation schwierig ist, bestätigt Hendrik Weiermann, Fachstellenleiter der Außendienste des Ordnungsamtes: „Immer, wenn wir vor Ort waren, wurden Bußzettel ausgestellt.“ In einem Fall sei ein Lieferfahrzeug abgeschleppt worden.

Die meisten der 190 Wohneinheiten seien mittlerweile bezogen, sagt Sebastian Albers aus der Abteilung Hausbewirtschaftung der Wohn- und Stadtbau. Aktuell seien noch Arbeiten unter anderem in den Bereichen Elektro, Heizung, Sanitär zu erledigen. Die Tiefgaragen seien größtenteils für Handwerkerfahrzeuge freigegeben. Zusätzliche Kontrolldienste im Außenbereich seien eingerichtet worden.