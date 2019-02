Viele Unternehmen und Einrichtungen planen wieder ihre Beteiligung am Girls‘ Day, an dem sie Schülerinnen einen Tag lang Gelegenheit geben, interessante Berufe kennenzulernen. In diesem Jahr nimmt der Mädchen-Zukunftstag am 28. März zusätzlich die Inklusion in den Blick: Auch Schülerinnen mit Behinderung sollen barrierefrei am Girls‘ Day teilnehmen können, teilt die Stadt mit.

Auf Einladung des Aktionsbündnisses Girls‘ Day Münster informierten sich im Stadtweinhaus Firmen und Einrichtungen über die Tagesgestaltung am Girls‘ Day und Möglichkeiten für inklusive Angebote, darunter Betriebe aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau sowie Gerüstbau und Malerarbeiten, außerdem die Fachhochschule Münster und die Gleichstellungsstelle der LWL-Kliniken. Antje Schmidt-Schleicher von der Gleichstellungsstelle der Stadt gab Tipps zur Planung des Aktionstages. Bäckermeisterin Ute Kaulitz und ihre gehörlose Kollegin Sandra Bleiber berichteten von ihren Erfahrungen mit dem Girls‘ Day, an dem seit Jahren auch Mädchen mit Handicap in die Backstube kommen können. Angelika Karrasch vom Integrationsfachdienst Münster und Karin Lebek vom LWL-Inklusionsamt Arbeit stellten die Angebote vor.

Interessierte Firmen können ihre Angebote zum Mädchen-Zukunftstag unter www.girls-day.de eintragen. Hier finden Schülerinnen zudem frei Plätze.