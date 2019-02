Umfangreiche Baumaßnahmen im Bereich Kanalstraße werfen ihre Schatten voraus. An diesem Samstag werden zwischen Lublinring und Nevinghoff 19 Erlen und Ebereschen gefällt. Anschließend soll hier ein Pumpwerk für den Hochwasserschutz errichtet werden. Außerdem stehen Straßenbauarbeiten an.

Einen ersten Anlauf für die Umsetzung der beiden Projekte hatte die Stadt im vergangenen Jahr unternommen. Damals platzte die Ausschreibung, nachdem die Stadt einen Kostenrahmen von 3,1 Millionen Euro veranschlagt hatte – die Baufirmen jedoch vier bis 4,6 Millionen Euro verlangten.

Im Herbst wurde der Bau des Pumpwerks zum zweiten Mal ausgeschrieben – zusammen mit Straßenbauarbeiten, denen die Politik in der Zwischenzeit zugestimmt hatte. Nun liegt der Kostenrahmen bei rund fünf Millionen Euro. Die Ausschreibung läuft bis Anfang März. Das Tiefbauamt hofft, im April den Auftrag vergeben zu können. Der Baubeginn soll dann im Mai erfolgen.

Das Pumpwerk wird an der Einmündung der Wibbeltstraße in die Kanalstraße gebaut. Es hat so große Dimensionen, dass die Kanalstraße für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt werden muss, berichtet das Tiefbauamt. Ursprünglich war die Stadt davon ausgegangen, dass die Kanalstraße zwischen Ring und Nevinghoff für 18 Monate voll gesperrt werden muss. Da nun auch noch Straßenarbeiten erfolgen, verlängert sich der Zeitraum der Vollsperrung auf bis zu zwei Jahre und drei Monate – von Sommer 2019 bis spätestens 1. Oktober 2021.

Die Bäume müssen gefällt werden, da die Straße verbreitert wird, betont das Tiefbauamt. Zudem soll dort, wo aktuell noch 19 Erlen und Ebereschen stehen, eine Druckrohrleitung verlegt werden, die von der Aa zum neuen Pumpwerk führt.