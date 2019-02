Botschafterin für Koran und Bibel

Islam oder Christentum, Moschee oder Kirche? Solche Fragen haben sich für Gülsüm Dal-Izgi noch nie gestellt. Die junge Frau, 26 Jahre alt, Masterstudentin an der Universität Münster , steht mit ihrer Person für beides: Christentum und Islam, Moschee und Kirche.

Gülsüm Dal-Izgi ist unter den rund 45 000 Studierenden der WWU ein Unikat, wie die Uni-Verwaltung im Schloss bestätigt: Sie hat islamische Theologie und katholische Theologie gleichzeitig studiert, beide Fächer mit dem Bachelor abgeschlossen. Jetzt arbeitet Dal-Izgi auf den Master-Abschluss hin, diesmal ist neben Islamischer Theologie Philosophie das zweite Fach. „Ich will auch philosophisches Denken abseits der Religionen verstehen, mich mit Atheisten verständigen“, sagt die junge Frau. Sie arbeitet als studentische Hilfskraft im Zentrum für Islamische Theologie, als Referentin bei Workshops unter anderem im Auftrag verschiedener Bistümer. Gülsüm Dal-Izgi ist eine Botschafterin beider Religionen, vor allem steht sie für das Verbindende.

Damit ist die Tochter türkischstämmiger Eltern aus Dortmund aufgewachsen. „Meine Mutter hat schon immer bei einem Lesekreis mit muslimischen und christlichen Frauen mitgemacht“, erzählt sie. Die eigene Familie lebte muslimische Traditionen, die Gedankenwelt des Christentums war dabei aber nie fremd. Da war es für die Eltern gar nicht überraschend, als sich die Tochter als Schülerin im Gymnasium bewusst dafür entschied, am evangelischen Religionsunterricht teilzunehmen. „Ich wollte mehr über die christliche Religion erfahren – und zwar von Christen selbst“, sagt Gülsüm Dal-Izgi.

Genau das war auch ihre Motivation, als sie sich nach dem Studieneinstieg ins Fach Islamische Theologie nach vier Semestern dafür entschied, zusätzlich Katholische Theologie zu studieren. Warum jetzt katholisch? Gülsüm Dal-Izgi lächelt: „Ich war für beides offen, mir schien es aber, die katholischen Theologen hier in Münster seien irgendwie aktiver“, erklärt sie ihre Entscheidung.

Im Studium hat sie noch Hebräisch, die Ursprache der Bibel , gelernt, und in den Lehrveranstaltungen gab sie, die Muslima unter Katholiken, allein durch ihre Person immer wieder besondere Impulse. Wie erlebt sie die andere Religion? Kann man in beiden Religionen zu Hause sein?

Als gläubiger Mensch bleibt Gülsüm Dal-Izgi, durch ihre Familie geprägt, Muslima. Dem widerspricht nicht, dass ihr das Christentum nahe ist. „Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze“, betont sie, „das zentrale Bindeglied zwischen den Religionen ist die Barmherzigkeit.“ Sie studiert die Lehre beider Religionen, Koran und Bibel und die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit.

„Der Glaube eines Menschen ist aber etwas sehr Persönliches“, unterstreicht sie. Abseits ihrer Religion mit den bekannten Glaubenslehren haben Menschen sehr individuelle Gottesbilder. Mich interessiert, was das Gottesbild über den Menschen aussagt.

Das Reden über Spiritualität jenseits der Religionen und Konfessionen will Gülsüm Dal-Izgi auch zu ihrem Beruf machen. Mit Kindern hat sie in Münster in den vergangenen Jahren viel über die wichtigen Dinge des Lebens geredet – beim Kochen und Spielen im Jugendzentrum des CVJM in Roxel – auch in der Flüchtlingsarbeit mit Kindern aus muslimischen Familien. Im Borromaeum hat sie sich mit katholischen Priesteramtskandidaten ausgetauscht, in Kürze geht es nach Jerusalem. Sie wurde als Teilnehmerin der unter anderem vom Deutschen Akademischen Austauschdienst initiierten christlichen-muslimischen Werkwochen ausgewählt.

„Die Menschen haben ein Redebedürfnis über die grundsätzlichen Dinge“, ist sie überzeugt. Feindseligkeiten, Ausgrenzung, Betonung von Gegensätzen – all das, was heute vielerorts das Klima bestimmt, will sie nicht hinnehmen. Gülsüm Dal-Izgi ist überzeugt: „Die meisten Probleme entstehen aus Unwissenheit.“