Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Gleich eine ganze Reihe von Geschäften hat in den vergangenen Monaten die Pforten geschlossen, während in zum Teil schon länger leer stehende Ladenlokale neue Mieter eingezogen sind. Sogar mehrere größere Projekte, die das Quartier deutlich aufwerten dürften, zeichnen sich ab.

Zum Beispiel an der Urbanstraße. Das Erdgeschoss des Gebäudes, in dem sich einst die Urban-Apotheke befand, steht seit Anfang des Jahrzehnts leer. Das Haus wechselte mehrmals den Besitzer, nun gehört es einer münsterischen Immobilienfirma, die das Haus sanieren lässt.

47 Wohnungen mit einer Fläche von 26 bis 60 Quadratmetern werden dort entstehen. Das zuletzt heruntergekommene Haus wird nun mit den Worten „ Urban Living “ beworben.

Bahnhofsviertel in Bewegung 1/15 Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

Das Bahnhofsviertel ist in Bewegung. Eine Reihe von Geschäften steht leer, andere wurden neu vermietet oder sogar verkauft. Foto: kal

100 Meter entfernt, an der Ecke Achtermannstraße/Windthorststraße, hat ein Haus den Besitzer gewechselt, in dem sich früher eine Filiale der Sparkasse befand. Der neue Eigentümer, ein Geschäftsmann aus dem Bahnhofsviertel, will nach Informationen unserer Zeitung im Erdgeschoss ein Restaurant eröffnen.

Doch es gibt auch eine Reihe von Ladenlokalen, deren Fenster mit Papier verklebt wurden. Manche stehen seit ein paar Wochen, andere seit Jahren leer. Immerhin: Für das frühere Krimphove-Café an der Windthorststraße soll ein Nachmieter gefunden worden sein, berichtet Richard Halberstadt .

Neuer Hauptbahnhof - höhere Mieten

Der CDU-Ratsherr lebt seit Jahrzehnten im Bahnhofsviertel, kennt fast jeden dort. Vieles hat sich in den letzten Jahren geändert – auch die Mieten. „Bei einem Imbiss wurde die Miete auf einen Schlag von 3000 auf 3600 Euro erhöht“, berichtet Halberstadt. Der Betreiber musste aufgeben.

„Ja“, bestätigt Gebhard von und zur Mühlen, „die Mieten ziehen an.“ Neuer Hauptbahnhof, mehrere neue Hotels – all dies erhöhe natürlich die Attraktivität eines Quartiers, betont der Vorsitzende der Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofsviertel (ISG).

Doch nicht überall ist zu spüren, dass die Attraktivität zunimmt. „Gaststätte geschlossen“ steht auf einem Schild, das im Fenster des einstigen „Berliner Bären“ hängt, der später „Mauerwerk“ hieß. Doch auch diese Kneipe ist schon wieder Geschichte.

An manchen Stellen stockt der Wandel

Nebenan wurde ein Bürohaus in ein Hotel umgebaut. Warum es noch nicht eröffnet worden ist, darüber rätsele das ganze Viertel, sagt Halberstadt. Unsere Zeitung versuchte vergeblich, den Inhaber telefonisch zu erreichen.

Auf weitere leer stehende Ladenlokale stößt man, wenn man entlang der Bahnhofstraße Richtung Urbanstraße läuft. Dort, wo einst die „Apotheke Bahnhofstraße 24“ und eine Filiale der Bäckereikette „Backwerk“ waren, werden Nachmieter gesucht. Schon seit vielen Jahren steht das Geschäft von Foto Opitz leer. Die ISG hat eine bunte Folie auf die Fensterscheibe geklebt, damit es etwas schöner aussieht.

„Die Eigentümer von Immobilien sitzen nicht immer in Münster“, sagt Gebhard von und zur Mühlen. Beispiel „Direktion“: Das Bürohaus nördlich des Hauptbahnhofs gehörte einst dem Immobilienunternehmen Aurelis, das verkaufte es an Hannover Leasing.

Weitere Leerstände kommen

Ein großes Ladenlokal im Erdgeschoss, direkt neben dem Nordeingang in den Hauptbahnhof, wird wohl demnächst frei: Der Schuhladen „Jumex“ hat gerade Räumungsverkauf. Wie es dort weitergeht, darüber laufen aktuell Verhandlungen.

Zurück zur Windthorststraße. „Aktuell haben wir hier drei Nagelstudios und sechs Friseursalons“, berichtet Halberstadt. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sie sich gegen die steigenden Mieten behaupten können. „Hier irgendwann nur schöne, teure Geschäfte zu haben, reicht nicht“, betont Gebhard von und zur Mühlen. „Es muss auch Kaufkraft dazukommen.“

Sorgen, dass die Zahl der Leerstände zunehmen könnte, hat er nicht – im Gegenteil. Der Vorsitzende der ISG rechnet mit einer weiteren Aufwertung des Bahnhofsviertels, zu dem die ISG ihren Teil beitragen werde. Dazu gehöre auch eine Plattform, die Mieter und Vermieter von Ladenlokalen zusammenbringt.

„Da haben wir schon eine Reihe von Erfolgen erzielt“, sagt von und zur Mühlen, der auf das „sehr aktive Standortmarketing mit kompetenten Leuten“ innerhalb der ISG verweist. Die aktuellen Leerstände, so scheint es, werden wohl nur ein vorübergehendes Phänomen sein.