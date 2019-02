Schüler treten Politikern fürs Klima auf die Füße

Die Bewegung „Fridays for Future“ gewinnt in vielen Städten Deutschlands an Dynamik. Auch in Münster gingen an diesem Freitag wieder zahlreiche Schüler für eine effektivere Klimaschutzpolitik auf die Straße. Nach Polizeischätzungen versammelten sich rund 150 Schüler vor dem Rathaus.

Schüler-Protest für den Klimaschutz 1/21 Erneut haben Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „Fridays for future“ für den Klimaschutz demonstriert. Foto: Oliver Werner

Auf Plakaten machten sie ihrem Unmut über eine aus ihrer Sicht zu lasche Umweltpolitik Luft. So wurde Ministerpräsident Armin Laschet ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Ein Beispiel: „Bäume fällen: sehr gut“.

Im Gegensatz zu Schulministerin Yvonne Gebauer, die Schüler davor gewarnt hat, während der Unterrichtszeit an Klimademonstrationen teilzunehmen, begrüßt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dass sich junge Menschen mit fantasievollen Aktionen engagieren.