Münster -

Wie organisiert das Gehirn Wissen und Informationen? Und was können Unternehmen davon lernen, um innovativer zu werden? In der fünften Runde der Vortragsreihe „Wissensimpulse“ widmet sich Referent Dr. Henning Beck am 18. Februar (Montag) dem weiten Feld des Ideenreichtums.