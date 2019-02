Sind Münsters Radwege zu marode?

Pro: Zu lange ausgeruht

Münster, Deutschlands Fahrradhauptstadt: „Wer das richtige Münster-Gefühl erleben will, sollte sich hier aufs Rad schwingen“, heißt es auf der Homepage der Stadt. „Kaum eine andere Stadt verfügt über ein derart gut ausgebautes Radwegenetz.“ Wirklich nicht?

Wunsch und Wirklichkeit klaffen jedenfalls seit Jahren zunehmend auseinander. Da kann es schon mal Jahrzehnte dauern, bis ein Radweg (Steinfurter Straße) generalüberholt wird. Oder Jahre, bis Wurzelschäden beseitigt werden.

Sicher, ein großer Teil des Netzes ist gut in Schuss. Zugleich nehmen die Klagen über schlechte Radwege zu. Beim Online-Schadensmelder leezenstadt.de wurden fast 400 Stellen mit Mängeln gemeldet – nicht wenige sind seit Jahren bekannt. Warum wurden die Mängel nicht längst abgestellt?

Münster hat sich zu lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Allzu oft blieb es beim Thema Radwege bei Lippenbekenntnissen. Fahrradstraßen und Velorouten in Ehren – viel wichtiger ist es für die allermeisten Radfahrer, dass die Wege, die sie Tag für Tag nutzen, in Schuss gehalten und, wenn nötig, ausgebaut werden. (Martin Kalitschke)

Contra: Zu viel Klage

Ein klares Nein! Klagelieder über den Zustand der münsterischen Radwege hört man immer wieder. Doch das ist Klagen auf hohem Niveau.

Natürlich gibt es in Münster und Umgebung Leezenpisten, deren Zustand schlecht und ausbesserungswürdig ist. Doch ein Großteil unserer Radwege, von denen ich als Citybike- und Rennradfahrer gerne Gebrauch mache, ist in einem passablen, oftmals auch guten Zustand, der aus meiner Sicht keinen Anlass dazu gibt, um Leib und Leben zu fürchten.

Vielleicht sind die Ansprüche, die manch einer an die (laut ADFC und Stadtmarketing) „Fahrradhauptstadt Münster“ stellt, ein wenig zu hoch. Wer mal per Rad im benachbarten Ruhrgebiet unterwegs war, wird wissen, dass es dort etliche Städte gibt, in denen es so manche unerträgliche kommunale Rumpelpiste oder entlang viel befahrener Straßen mitunter auch gar keinen Radweg gibt. Da steht Münster ganz gut da – was natürlich nicht heißen soll, dass nicht weiterhin Radwege gebaut oder saniert werden dürfen. Aber vehement über „Münsters schlechte Radwege“ klagen, das sollten wir besser nicht. (Thomas Schubert)