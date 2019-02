Stimmungsvolles Saisonfinale in der Holzhütte

Münster -

Ein Stück heile Welt, ein bisschen Bayern in Münster, wie Après-Ski auch an Regentagen – so ungefähr lässt sich ein Abend in Stellas Almhütte beschreiben – und das ganz ohne Dirndl und Lederhosen. Seit November stand die Hütte im Jovel-Innenhof und begeisterte die Besucher. Am Freitag öffneten sich die Türen zur Holzhütte voller Partylaune letztmals in dieser Saison – doch im nächsten Winter wird es weitergehen.