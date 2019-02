Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) ruft für Mittwoch (13. Februar) in Münster zum Streik auf. Die Arbeitgeber hätten in der seit Dezember laufenden Verhandlungsrunde noch immer kein Angebot auf den Tisch gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der GEW.

Sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro für die rund eine Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes: Die Einkommen der im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder Beschäftigten sollen an den Verdienst der Kolleginnen und Kollegen bei den Kommunen angeglichen werden, die bereits 2015 Verbesserungen erreichen konnten. Außerdem verlangt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Verbesserungen bei der Eingruppierung angestellter Lehrkräfte – und damit mehr Geld.

Ab 9 Uhr lädt die GEW am Mittwoch ins Streiklokal Cuba (Achtermannstraße 10-12). Ab 11 Uhr brechen die Streikenden zu einem Demonstrationsumzug durch die Innenstadt auf. Ab etwa 11.45 Uhr findet vor dem Rathaus die Abschlusskundgebung statt.