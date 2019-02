Gericht macht „Lucky Bike“ nicht glücklich

Nicht glücklich dürfte der Zweiradhändler „Lucky Bike“ mit dem Urteilsspruch des Verwaltungsgerichts Münster sein: Dieser nämlich hält eine von der Stadt erlassene Veränderungssperre für das Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße für rechtmäßig. Damit will die Kommune verhindern, dass unweit der Umgehungsstraße Fakten geschaffen werden, die dem aktuellen Einzelhandelskonzept der Stadt wider sprechen. Im Klartext will die Stadt großflächigen Fahrradhandel vor den Toren der Innenstadt begrenzen, um ein möglichst breitgefächertes Angebot im Zentrum aufrechtzuerhalten.

Münsters bunte Fahrradparade 1/68 Des Münsteraners ganzer Stolz - das Fahrrad Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ob gepunktet... Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

...oder gestreift - alles ist dabei. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Jede Tierart klingelt hier. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch Klassiker sind vertreten. Hier der Beachcruiser. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch die Fahrradtaschen sind gerne bunt. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch beliebt sind Fahrräder die man praktisch nutzen kann. Mit großer Transportfläche oder mehreren Sitzplätzen. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ob man hiermiet auch noch fahren kann, ist die Frage. Jedenfalls hat eine Münsteranerin ihr Fahrrad als Strickliesel benutzt. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ob man hiermiet auch noch fahren kann, ist die Frage. Jedenfalls hat eine Münsteranerin ihr Fahrrad als Strickliesel benutzt. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ob man hiermiet auch noch fahren kann, ist die Frage. Jedenfalls hat eine Münsteranerin ihr Fahrrad als Strickliesel benutzt. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ob man hiermiet auch noch fahren kann, ist die Frage. Jedenfalls hat eine Münsteranerin ihr Fahrrad als Strickliesel benutzt. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Der klassische Rockschutz. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Frosch als Klingel. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch Klassiker sind vertreten - der Beachcruiser. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Fahrradparkplatz am Bahnhof in der XXL-Variante Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch beliebt sind Fahrräder die man praktisch nutzen kann. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Wer gerne liegt, kommt auch von der Stelle. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Wer gerne liegt, kommt auch von der Stelle. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Leopardenmuster. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Die Biene Maja ist in Münster öfter vertreten. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Farbenfroh durch den Sommer Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Farbenfroh durch den Sommer Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Das edelste aller Fabelwesen - und ein Symbol für das Reine und Gute. Das Einhorn, Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Selbstbeklebt mit bunten Papier ist jedes Fahrrad ein Unikat. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Selbstbeklebt mit bunten Papier ist jedes Fahrrad ein Unikat. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch beliebt sind Fahrräder die man praktisch nutzen kann. Mit großer Transportfläche oder mehreren Sitzplätzen. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch Klassiker sind vertreten wie die Bonanza-Räder aus den 60er Jahren. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch beliebt sind Fahrräder die man praktisch nutzen kann. Mit großer Transportfläche oder mehreren Sitzplätzen. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch Klassiker sind vertreten wie die Bonanza-Räder aus den 60er Jahren. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Edles Rennrad mit auffälliger Bereifung. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Auch die Jüngsten sind flott unterwegs. Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Ein Traum in pink Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Immer wieder gern gesehen: Blumenschmuck in allen Variationen Foto: Melina Zumhagen / Nele Eggelsmann

Zweiradhändler wollte 800 Quadratmeter mehr

Konkret wollte sich der Zweiradhändler „Lucky Bike“, seit 2016 in einem gut 2000 Quadratmeter großen Ladenlokal an der Robert-Bosch-Straße ansässig, um benachbarte, aber leer stehende Geschäftsräume vergrößern. Es ging um rund 800 Quadratmeter zusätzlich. Eine dahingehende Bauvoranfrage des Immobilieneigentümers hatte die Stadt jedoch unter Berufung auf die 2016 erlassene und später verlängerte Veränderungssperre negativ beschieden. Dass die Stadt mit einem geplanten neuen Bebauungsplan in diesem Bereich das fortgeschriebene Einzelhandels- und Zentrenkonzept umsetzen will, geht aus Sicht des Gerichts vollkommen in Ordnung.