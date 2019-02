Die beiden 16-Jährigen hatten am 16. Oktober telefonisch eine Pizzalieferung bestellt, den Zusteller gegen 22.55 Uhr an der Parkallee abgefangen und mit einer Schusswaffe bedroht, berichtete die Polizei am Dienstag. Anschließend war das Duo – wie berichtet – zu Fuß geflüchtet und hatte ein Fahrrad am Tatort zurückgelassen.

Umfangreiche Ermittlungen und die Sicherung einer DNA-Spur an der Leeze führten die Beamten auf die Spur der beiden 16-jährigen Münsteraner. Die Polizisten erwirkten beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung der beiden. Dort fanden die Beamten am Dienstag (5. Februar) eine Softair-Pistole, Patronenhülsen und das Tattelefon.

Die Räuber zeigten sich in der anschließenden Vernehmung geständig, heißt es im Polizeibericht weiter. Sie müssen sich nun vor Gericht für die Tat verantworten.