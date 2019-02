Horst Reiter, Robin Bürger , Katrin Kosler , Elena Haase und Hannes Löhning baten die Besucher der Stadtbücherei, ihren roten Handabdruck auf eine Leinwand zu drucken. Diese soll dann an die Botschaft der Demokratischen Republik Kongo geschickt werden. In dem Land dienen Tausende Minderjährige als Kindersoldaten in der regulären Armee.

Ziele der Aktion sind ein Mindestalter von 18 Jahren für Soldaten, Gerichtsverfahren gegen Verantwortliche, Kontrollen des Waffenhandels und Unterstützung für ehemalige Kindersoldaten.