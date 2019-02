Fünftklässler gewinnen Schüler-Wettbewerb

Die Mädchen und Jungen der Klasse 5e2 sind still. Eigentlich haben sie jetzt Deutsch-Unterricht bei Klassenlehrer Martin Selle. Dann geht die Tür auf – und ein Kamera-Team spaziert ins Klassenzimmer. Dilek Üsük , Logo-Reporterin des Kindernachrichten- Magazins, steht vor den Fünftklässlern. Begleitet wird die Reporterin nicht nur von ihrem Kamera-Team, sondern auch von Hans-Georg Lambertz von der Bundeszentrale für politische Bildung . Den Kindern schwant zu diesem Zeitpunkt schon etwas, wie sie später erzählen. Nur begreifen, was da gerade passiert? Das können sie nicht.

Als Hans-Georg Lambertz den Kids zum Gewinn gratuliert, reagiert die Klasse etwas verhalten. Doch als die Fünftklässler erfahren, dass sie einen von elf Hauptpreises beim Schülerwettbewerb zur Politischen Bildung gewonnen haben und nach Mainz zum Logo-Studio fahren, bricht Jubel los. „Das ist krass“, findet Nisa. Und Emil erklärt, dass er nur glücklich sei. „Es haben doch so viele Klassen mitgemacht“, staunt er. Immerhin: Beteiligt haben sich 2550 Klassen – aus dem gesamten Bundesgebiet und von deutschen Schulen im Ausland.

Pascalschüler gewinnen Schülerwettbewerb 1/6 Logo-Reporterin Dilek Üsük interviewt ein Mädchen aus der Klasse 5e2 des Pascal-Gymnasiums. Foto: Oliver Werner

Juhuu! Die Klasse 5e2 des Pascal-Gymnasiums hat einen von elf Hauptpreisen beim Schülerwettbewerb zur Politischen Bildung gewonnen. Die Fünftklässler fahren im Mai auf Klassenfahrt nach Mainz. Foto: Oliver Werner

Interview-Szene: Maja erklärt Logo-Reporterin Dilek Üsük, dass ihr vor allem die Teamarbeit in der Klasse gefallen habe. Und das Basteln für die Trickfilm-Clips Foto: Oliver Werner

Die Kinder staunten nicht schlecht, als Logo-Moderatorin Bilek mit einem Kamerateam in ihrer Klasse auftauchte. Foto: Oliver Werner

Offizielles Siegerfoto: Hans-Georg Lambertz gratuliert den Klassensprechern Johannes Laumann und Nisa Orak zum Gewinn. Die Siegerurkunde hält Biologie- und Sportlehrer Detlef Greiwe in der Hand. Rechts steht Logo-Moderatorin Bilek Üsük. Foto: Oliver Werner

Was? Unglaublich? Die Kinder der Klasse 5e2 vom Pascal-Gymnasium können es kaum glauben: Sie haben bei der Bundeszentrale für politische Bildung einen Hauptpreis gewonnen. Foto: Oliver Werner

Die Klasse 5e2 hat eine sechsminütige Logo-Nachrichtensendung produziert und stand damit im Wettbewerb mit knapp 300 Klassen. Viele Wochen lang haben die Pascal-Schüler, unterstützt von Biologie- und Sportlehrer Detlef Grewe und Schulsozialarbeiter Sören Mecking, an ihrem Logo-Format gefeilt. Ihre Themen waren sehr regional: Es ging um Leistungsförderung im Schulsport. Dann haben die Kinder das Fischsterben im Aasee mit einer Biologin und den münsterischen Ratsherren Heinz Georg Buddenbäumer und Dr. Robin Korte aufgearbeitet .

Schließlich machten die Fünftklässler noch ein Interview mit Wolfgang Hölker, Chef des Coppenrath-Verlags. Dem entlockten sie, dass er gern Fahrrad fährt, Schokolade isst und ein Sommermensch ist. Alles witzig gemacht, in Logo-Manier. Sogar grafische Trickfilm-Clips haben die Kinder erstellt. Und auch ans Wetter-Tier am Ende haben sie gedacht.

Schulleiter Ralf Brameier war „riesig stolz“ auf die 5e2. „Mir geht das Herz auf“, sagte er. Das Logo-Team war natürlich nicht nur vor Ort, um zu gratulieren. Am Dienstagabend sind die Pascal-Schüler Thema in der „echten“ Logo-Sendung. Die wird um 19.50 Uhr bei KiKA ausgestrahlt. Aufregung pur für die Schüler bis in den Abend!